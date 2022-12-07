В Києві на маршрутах з'являться двоповерхові автобуси — Finance.ua

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В Києві на маршрутах з'являться двоповерхові автобуси

Казна та Політика
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В Києві на маршрутах з'являться двоповерхові автобуси
В Києві на маршрутах з'являться двоповерхові автобуси
Берлін передасть Києву чотири двоповерхові вживані автобуси, повідомляє німецьке видання Rbb24, посилаючись на пресреліз берлінської комунальної компанії BVG (Berliner Verkehrsbetriebe).
За інформацією видання, їх використовували в Берліні протягом 12 років. Як пишуть «Пасажири Києва», це автобуси MAN.
Крім того, Львову передадуть компоненти для трамваїв Tatra, які вже зняли з експлуатації в Берліні.
Таким способом Берлін хоче допомогти Україні зберегти мобільність попри війну.
У серпні 2022-го Київ отримав 19 автобусів від чотирьох німецьких міст, а у вересні — вісім автобусів Deutsche Bahn Regio Bus. У листопаді активісти звернули увагу, що КМДА тривалий час не оприлюднювала жодної інформації про отримання автобусів від Deutsche Bahn, а сам транспорт упродовж кількох місяців не використовується.
Міський голова Віталий Кличко у відповідь заявив, що ці автобуси не випустили на рейси, бо через відключення світла й повітряні тривоги в повному обсязі не працюють служби, відповідальні за реєстрацію транспорту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
The Village Україна
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