В Geely вперше випробували автомобіль, що літає — Finance.ua

В Geely вперше випробували автомобіль, що літає Сьогодні 03:45 — Технології&Авто

В Geely вперше випробували автомобіль, що літає, Фото: carnewschina.com

Літаючий автомобіль Geely AE200 X01 успішно завершив свої перші льотні випробування у 2023 році.

Про це повідомили на сайті Car News China.

Повністю електричний літаючий автомобіль AE200 X01 має 5 посадочних місць і може злітати у вертикальному положенні. Його розробив авіаційний підрозділ Geely, компанія Wofei Changkong.

Вперше AE200 X01 анонсували Geely ще у серпні 2022 року. Весь цей час інженери компанії працювали повним ходом, щоб забезпечити отримання сертифіката льотної придатності.

У листопаді 2022 року автомобіль, що літає, сертифікований у Китаї як літак. Через місяць випробували усі ключові системи.

AE200 X01 створений для роботи в міських умовах та міжміських поїздок. Старт виробництва заплановано на 2024 рік.

Компанія Geely інвестувала в низку проєктів автомобілів, що літають, а AE200 X01 є дітищем партнерства між Wofei Changkong та німецькою компанією аеротаксі Volocopter.

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