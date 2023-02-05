В Geely вперше випробували автомобіль, що літає — Finance.ua

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В Geely вперше випробували автомобіль, що літає

Технології&Авто
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В Geely вперше випробували автомобіль, що літає
В Geely вперше випробували автомобіль, що літає, Фото: carnewschina.com
Літаючий автомобіль Geely AE200 X01 успішно завершив свої перші льотні випробування у 2023 році.
Про це повідомили на сайті Car News China.
Повністю електричний літаючий автомобіль AE200 X01 має 5 посадочних місць і може злітати у вертикальному положенні. Його розробив авіаційний підрозділ Geely, компанія Wofei Changkong.
Вперше AE200 X01 анонсували Geely ще у серпні 2022 року. Весь цей час інженери компанії працювали повним ходом, щоб забезпечити отримання сертифіката льотної придатності.

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У листопаді 2022 року автомобіль, що літає, сертифікований у Китаї як літак. Через місяць випробували усі ключові системи.
AE200 X01 створений для роботи в міських умовах та міжміських поїздок. Старт виробництва заплановано на 2024 рік.
Компанія Geely інвестувала в низку проєктів автомобілів, що літають, а AE200 X01 є дітищем партнерства між Wofei Changkong та німецькою компанією аеротаксі Volocopter.
За матеріалами:
Фокус
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