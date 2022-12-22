В енергомережі працюють всі атомні енергоблоки на підконтрольній Україні території – Енергоатом — Finance.ua

В енергомережі працюють всі атомні енергоблоки на підконтрольній Україні території – Енергоатом Сьогодні 16:13 — Енергетика

Станом на ранок четверга в електромережі працюють всі енергоблоки АЕС, що знаходяться на підконтрольній Україні території — о 07:00 до мережі підключили останній дев’ятий енергоблок.

Цей енергоблок був виведений в ремонт 18 грудня для усунення зауважень. Зараз триває набір потужності.

«Таким чином, всі атомні блоки на підконтрольній Україні території — працюють», — йдеться в повідомленні.

Наразі дев’ятий блок навантажений до 400 МВТ.

«Після зняття Укренерго обмеження з видачі потужності у цьому енерговузлі його завантажать до номінальної потужності 1000 МВт — і Україна отримає повну потужність всіх енергоблоків АЕС, розташованих на контрольованій державою території», — додали в Енергоатомі.

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.