В ДПС назвали розмір штрафу за зберігання пального без ліцензії — Finance.ua

В ДПС назвали розмір штрафу за зберігання пального без ліцензії Сьогодні 16:11 — Особисті фінанси

В ДПС назвали розмір штрафу за зберігання пального без ліцензії

Державне регулювання забороняє суб’єктам господарювання зберігати пальне для власних потреб без наявності ліцензії навіть у період воєнного стану.

Про це повідомляє Головне управління ДПС у Чернівецькій області.

У разі зберігання пального без наявності ліцензії до суб’єктів господарювання застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафу у розмірі 500 тис. грн.

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Відповідно до ст. 15 Закону № 481, ліцензія на право зберігання пального не отримується на місця зберігання пального, що використовуються:

підприємствами, установами та організаціями, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевого бюджету;

підприємствами, установами та організаціями системи державного резерву;

суб’єктами господарювання (у тому числі іноземними суб’єктами господарювання, які діють через свої зареєстровані постійні представництва) для зберігання пального, яке споживається для власних виробничо-технологічних потреб виключно на нафто- та газовидобувних майданчиках, бурових платформах і яке не реалізується через місця роздрібної торгівлі.

Суб’єкт господарювання (у тому числі іноземний суб’єкт господарювання, який діє через своє зареєстроване постійне представництво) має право зберігати пальне без отримання ліцензії на право зберігання пального в місцях виробництва пального, місцях роздрібної торгівлі пальним або місцях оптової торгівлі пальним, на які отримані відповідні ліцензії.

Суб’єкти господарювання, які здійснюють, зокрема, зберігання пального виключно у споживчій тарі до 5 літрів, ліцензію на зберігання пального не отримують.

Ліцензію може отримати юридична особа або фізична особа-підприємець звернувшись у Головні управління ДПС в областях та м. Києві.

Для отримання ліцензії необхідно надати такі документи:

Заяву встановленого зразка.

Копії документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою.

Копія акта вводу в експлуатацію об’єкта де буде розташоване місце зберігання пального.

Копія дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки.

Суб’єкти господарювання, що здійснюють зберігання пального, яке не реалізовується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки, копії зазначених документів не подають. Такі суб’єкти господарювання у заяві зазначають про використання пального для потреб власного споживання чи переробки, загальну місткість резервуарів, що використовуються для зберігання пального, та їх фактичне місцезнаходження, а також фактичне місцезнаходження ємностей, що використовуються для зберігання пального.

Скільки коштує ліцензія

За видачу ліцензії передбачена сплата адміністративного збору у розмірі 780 грн. Для видачі ліцензії встановлені строки не більше 20 календарних днів.

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