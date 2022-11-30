В ЦБ Індії розповіли, коли розпочнуть тестувати цифрову рупію в роздрібній торгівлі — Finance.ua

В ЦБ Індії розповіли, коли розпочнуть тестувати цифрову рупію в роздрібній торгівлі Сьогодні 19:13 — Фінтех і Картки

В ЦБ Індії розповіли, коли розпочнуть тестувати цифрову рупію в роздрібній торгівлі

Резервний банк Індії (RBI) розпочне тестування цифрової рупії в роздрібній торгівлі 1 грудня.

У пресрелізі банку повідомляється, що пілотний проєкт цифрової валюти центрального банку (CBDC) запустять для закритої групи тестувальників, до якої ввійдуть клієнти і продавці.

Згідно з анонсом, емітентом цифрової рупії виступить центробанк, далі CBDC поширюватиметься через банки-посередники, які запропонують громадянам гаманці для роботи з цифровою валютою. Проєкт передбачає як P2P-транзакції, так і QR-коди для здійснення платежів у роздрібних торгових точках.

У грудні пілотне тестування пройде в чотирьох містах: Нью-Делі, Бхубанешварі, Мумбаї та Бангалорі. Надалі до проєкту будуть підключені нові міста.

Відомо, що цифрова рупія стане законним платіжним засобом нарівні з готівковою валютою, її буде випущено в тих самих номіналах, що й фіат. Також передбачено можливість конвертації CBDC в інші форми грошей, наприклад банківські депозити.

Запуск пілотного проєкту цифрової рупії регулятор Індії анонсував ще в жовтні. Тоді RBI зазначив, що цифрову валюту використовуватимуть як для роздрібних, так і для оптових платежів.

cryptomisto За матеріалами:

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