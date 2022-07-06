В Австрії розробили криптовалютну марку для листів (фото) — Finance.ua
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В Австрії розробили криптовалютну марку для листів (фото)

Фінтех і Картки
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Пошта Австрії відтепер пропонує клієнтам покупку цифрових марок. Після придбання фізичної марки з колекції Crуpto Stamp Art (CSA) покупець отримує її цифрового двійника, що зберігається на блокчейні Ethereum.
В Австрії розробили криптовалютну марку для листів (фото)
Колекцію цифрових марок Crуpto Stamp Art, що є сучасною інтерпретацією марок газети Merkur 1851 року, розробив австрійський художник PR1MAL CYPHER.
Також представники пошти наголосили, що наприкінці липня спільно з NFT-художником випустять 2500 цифрових колекційних блоків, в кожному з яких міститиметься по 4 NFT-марки.
Цікаво, що австрійська пошта не єдина вирішила «інтегруватися» у віртуальне середовище. Так французька пошта Groupe La Poste наприкінці червня запустила свою першу колекцію невзаємозамінних токенів на криптобіржі Binance. «Visages de France par les facteurs» — це 10 фото, зроблених французькими листоношами.
«В ногу з часом» рухається і поштове відділення Об’єднаних Арабських Еміратів Emirates Post Group.
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За матеріалами:
noworries
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