УЗ повідомила про запізнення потягів через російську атаку — Finance.ua

УЗ повідомила про запізнення потягів через російську атаку Сьогодні 11:29 — Фондовий ринок

На 09:00 четверга 12 потягів спізнюються на понад годину, а ще 3 — на понад 30 хвилин, через наслідки російської атаки вночі.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

Так, з 73 поїздів у дорозі запізнюються 12 потягів, деякі — на майже 5 годин. Йдеться про:

№ 119/120 Львів Запоріжжя +4:53

№ 91/92 Харків Одеса +3:33

№ 191/192 Краматорськ Одеса +3:33

№ 53/54 Одеса Дніпро +3:24

№ 769/770 Жмеринка Хутір-Михайлівський +2:49

№ 729/730 Черкаси Київ +2:01

№ 7/8 Чернівці Київ +1:49

№ 7/8 Одеса Харків +1:38

№ 29/30 Ужгород Київ +1:27

№ 43/44 Київ Івано-Франківськ +1:18

№ 749/750 Київ Відень +1:09

№ 111/112 Київ Ізюм +1:05

№ 725/726 Харків Київ +0:57

№ 31/32 Перемишль Запоріжжя +0:47

№ 3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30

В УЗ наголошують, що ситуація повністю контрольована, напруга починає з’являтись, за потреби є резервні тепловози.

Економічна Правда За матеріалами:

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