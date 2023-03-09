УЗ повідомила про запізнення потягів через російську атаку — Finance.ua

УЗ повідомила про запізнення потягів через російську атаку
На 09:00 четверга 12 потягів спізнюються на понад годину, а ще 3 — на понад 30 хвилин, через наслідки російської атаки вночі.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
Так, з 73 поїздів у дорозі запізнюються 12 потягів, деякі — на майже 5 годин. Йдеться про:
- № 119/120 Львів Запоріжжя +4:53
- № 91/92 Харків Одеса +3:33
- № 191/192 Краматорськ Одеса +3:33
- № 53/54 Одеса Дніпро +3:24
- № 769/770 Жмеринка Хутір-Михайлівський +2:49
- № 729/730 Черкаси Київ +2:01
- № 7/8 Чернівці Київ +1:49
- № 7/8 Одеса Харків +1:38
- № 29/30 Ужгород Київ +1:27
- № 43/44 Київ Івано-Франківськ +1:18
- № 749/750 Київ Відень +1:09
- № 111/112 Київ Ізюм +1:05
- № 725/726 Харків Київ +0:57
- № 31/32 Перемишль Запоріжжя +0:47
- № 3/4 Запоріжжя Ужгород +0:30
В УЗ наголошують, що ситуація повністю контрольована, напруга починає з’являтись, за потреби є резервні тепловози.
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