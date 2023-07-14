USDA збільшило прогноз виробництва та експорту української кукурудзи — Finance.ua
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USDA збільшило прогноз виробництва та експорту української кукурудзи

Аграрний ринок
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Міністерство сільського господарства США (USDA) оновило прогноз балансу основних сільськогосподарських культур на 2023/24 маркетинговий рік, у якому збільшило показники виробництва та експорту кукурудзи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Українського клубу аграрного бізнесу.
Зазначається, що згідно з прогнозом USDA, у 2023/2024 МР в Україні кукурудзи буде вироблено на 0,5 млн т більше — 25 млн т. Також очікується збільшення експорту кукурудзи на 0,5 млн т — до 19,5 млн т.
Показники України щодо виробництва пшениці залишаються без змін: виробництво — 17,5 млн т, експорт — 10,5 млн т.
Оновлені світові прогнози щодо пшениці на 2023/24 МР передбачають зменшення виробництва, торгівлі, збільшення споживання та зменшення кінцевих запасів порівняно з попереднім прогнозом.
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Очікується скорочення світових обсягів виробництва пшениці на 3,5 млн т до 796,7 млн т. Виробництво скорочується насамперед в ЄС (-2,5 млн т до 138 млн т), Аргентині (-2 млн т до 17,5 млн т) та Канаді (-2 млн т до 35,0 млн т), що лише частково компенсується зростанням виробництва в США (+2 млн т до 47,3 млн т) та Пакистані.
Виробництво в ЄС знижується, оскільки посушлива погода, що триває, погіршує перспективи врожаю в першу чергу в Німеччині, Іспанії, Франції та Італії. Прогноз для виробництва пшениці в Аргентині знижено на основі переглянутих урядових оцінок посівних площ. Посушливі умови в деяких районах Альберти та Саскачевану знижують виробництво в Канаді.
Світовий обсяг експорту пшениці прогнозується на 1 млн. т менше в порівнянні з попереднім прогнозом — 211,6 млн т, оскільки очікується зниження експорту з Аргентини (-1,5 млн т до 12 млн т) та Канади (-1 млн т до 26,5 млн т).
Прогноз світового споживання підвищується на 3,3 млн. т до 799,5 млн. т, в першу чергу, завдяки збільшенню фуражного та залишкового використання в Китаї, де дощі під час збору врожаю, особливо в провінції Хенань, погіршили якість пшениці для продовольчого використання.
Прогнозовані світові кінцеві запаси на 2023/24 МР знижуються на 4,2 млн. т до 266,5 млн. т. Це буде четверте поспіль щорічне зниження.
Відповідно до оновлених прогнозів на світовому ринку кукурудзи, в 2023/24 МР передбачається зростання виробництва та торгівлі, а також більші кінцеві запаси.
Очікується зростання обсягів виробництва кукурудзи в світі на 1,7 млн т до 1 224,5 млн т. Такі зміни будуть досягнуті за рахунок зростання обсягів виробництва в США (+1,4 млн т до 389,2 млн т), Україні та Канаді (+0,7 млн т до 15 млн т). Водночас, буде спостерігатися скорочення обсягів виробництва в ЄС (-0,9 млн т до 63,4 млн т).
Основні зміни у світовій торгівлі у 2023/24 МР передбачають збільшення експорту кукурудзи для України (+0,5 млн т до 198,3 млн т).
Прогнозовані світові кінцеві запаси кукурудзи очікуються на рівні 314,1 млн т, що на 0,1 млн т більше порівняно з прогнозом минулого місяця.

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За матеріалами:
Укрінформ
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