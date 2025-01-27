USAID офіційно підтвердило призупинення фінансування всіх без винятку проєктів в Україні — Finance.ua

USAID офіційно підтвердило призупинення фінансування всіх без винятку проєктів в Україні
Агентство федерального уряду США USAID призупинило фінансування всіх програм та проєктів в Україні на 90 днів на виконання директиви Держдепу про аудит зовнішньої допомоги.
Інформацію про це у пресслужбі USAID офіційно підтвердили Суспільному.
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Про призупинення проєктів надійшло повідомлення і Chemonics International — міжнародній компанії, що є найбільшим одержувачем фінансування USAID, та яка реалізує в Україні зокрема програми з підтримки агросектору, правової системи та просвітництва. Про це сказав один зі співробітників офісу компанії у Києві.
Українські організації та органи місцевого самоврядування отримують повідомлення щодо необхідності призупинити активності, що фінансувались коштом USAID або організацій, залежних від американського фінансування.
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Миколаївська міська рада отримала телефонний дзвінок від USAID, в якому повідомили про призупинення проєктів у місті, про це повідомив перший заступник міського голови Луков. За його словами, йдеться про десятки проєктів міської ради та громадських організацій Миколаєва — від енергонезалежності і до безпекових проєктів.
Співзасновниця Veteran Hud Івона Костина повідомила у Facebook, що організація змушена закрити Лінію підтримки ветеранів та Хаб у Вінниці. Вона закликала бізнес підтримати проєкт.
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USAID підтримує проєкти у понад 100 країнах світу, зокрема в Україні — відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи. З початку повномасштабного вторгнення USAID виділило 2,6 млрд дол на гуманітарну допомогу, 5 млрд дол. — на розвиток та 30 млрд дол. виділені у формі прямої бюджетної підтримки.
25 січня президент Зеленський сказав, що директива Держдепу не стосується військової допомоги Україні.
Тим часом FT пише, що дипломати з Бюро у справах Європи та Євразії Держдепу США попросили держсекретаря США Марка Рубіо повністю виключити Україну із директиви, яка набула чинності у п’ятницю.
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