Уряд змінив порядок подання фінансової звітності — Finance.ua

Уряд змінив порядок подання фінансової звітності Сьогодні 10:31 — Казна та Політика

Уряд змінив порядок подання фінансової звітності

Кабінет Міністрів вніс зміни до Порядку подання фінансової звітності.

Як повідомляє пресслужба Міністерства фінансів, метою змін є удосконалення положень порядку та приведення його норм у відповідність до змін до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні.

Зокрема, документом передбачено: уточнення переліку підприємств, які складають фінансову звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності; приведення у відповідність до законодавства норм щодо подання фінансової звітності, зокрема, підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства; доповнення нормою щодо видання таксономії фінансової звітності за міжнародними стандартами; удосконалення норм щодо подання уточненої фінансової звітності.

У Мінфіні нагадали, що зміни до закону про бухгалтерський облік та фінансову звітність дозволяють не тільки забезпечити виконання взятих Україною зобов’язань щодо імплементації положень Директиви ЄС, але й сприятуть спрощенню ведення бізнесу, прозорості фінансової звітності та позитивному інвестиційному клімату в Україні.

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