Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2023 рік — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2023 рік

Казна та Політика
44
Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2023 рік
Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2023 рік, Фото: kmu.gov.ua
Кабінет Міністрів України під час засідання 14 березня затвердив План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.
Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади цього року.
«План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроекти, постанови, програми та проекти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Вже зараз. Не чекаючи завершення цієї війни. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України», — підкреслив Шмигаль.
План пріоритетних дій містить такі основні напрямки:
• безпека та оборона;
• інтеграція в ЄС та НАТО;
• енергетична безпека;
• відбудова країни;
• макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу;
• ветеранська політика;
• безпечна, доступна та якісна освіта;
• продовження децентралізації та регіональний розвиток;
• підтримка громадян, які опинились у складних обставинах;
• ефективне державне управління;
• наука та інновації для розвитку;
• здорова нація;
• санкційна політика та верховенство права;
• захист довкілля.
«За всіма пунктами ставимо перед собою амбітні та складні завдання. Кожен міністр буде нести особисту відповідальність за виконання проектів та реформ, передбачених для його відомства», — наголосив прем’єр-міністр.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.