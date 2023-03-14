Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2023 рік — Finance.ua

Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2023 рік Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Уряд затвердив план пріоритетних дій на 2023 рік, Фото: kmu.gov.ua

Кабінет Міністрів України під час засідання 14 березня затвердив План пріоритетних дій уряду на 2023 рік.

Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, цей документ дозволить систематизувати роботу Кабінету Міністрів та центральних органів виконавчої влади цього року.

«План дій уряду складається з більш ніж 500 завдань. Це законопроекти, постанови, програми та проекти. Це позитивні зміни для громадян та бізнесу. Це нові реформи. Це трансформація України. Вже зараз. Не чекаючи завершення цієї війни. Це все для нашої перемоги. Для відбудови. Для сильної та оновленої України», — підкреслив Шмигаль.

План пріоритетних дій містить такі основні напрямки:

• безпека та оборона;

• інтеграція в ЄС та НАТО;

• енергетична безпека;

• відбудова країни;

• макрофінансова стабільність та підтримка бізнесу;

• ветеранська політика;

• безпечна, доступна та якісна освіта;

• продовження децентралізації та регіональний розвиток;

• підтримка громадян, які опинились у складних обставинах;

• ефективне державне управління;

• наука та інновації для розвитку;

• здорова нація;

• санкційна політика та верховенство права;

• захист довкілля.

«За всіма пунктами ставимо перед собою амбітні та складні завдання. Кожен міністр буде нести особисту відповідальність за виконання проектів та реформ, передбачених для його відомства», — наголосив прем’єр-міністр.

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