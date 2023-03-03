Уряд залучив від продажу ОВДП із початку повномасштабної війни 353 мільярди гривень — Finance.ua

Уряд залучив від продажу ОВДП із початку повномасштабної війни 353 мільярди гривень Сьогодні 10:14 — Фондовий ринок

Уряд залучив від продажу ОВДП із початку повномасштабної війни 353 мільярди гривень

Уряд від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну залучив від продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 353 млрд грн в еквіваленті.

«Від початку повномасштабної війни до 28 лютого 2023 року уряд України залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 238 812,2 млн грн, 2 237,7 млн дол. США та 1 064,2 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами за аналогічний період спрямовано 234 499,4 млн грн, 3 140,6 млн дол. США та 662,6 млн євро», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у лютому 2023 року запозичення Міністерства фінансів на внутрішньому борговому ринку на 22 338,4 млн грн (в еквіваленті) перевищували його виплати за облігаціями внутрішньої державної позики.

Міністерство фінансів продовжує підвищувати ставки за гривневими ОВДП. Зокрема, якщо на початку жовтня 2022 року максимальна ставка за гривневими військовими ОВДП становила 16% річних, то в лютому 2023 року вона зросла до 19,75% річних. Упродовж дії воєнного стану Міністерство фінансів підвищувало також ставки за доларовими ОВДП (максимальна ставка — 4,5% річних) та за військовими облігаціями, номінованими в євро (максимальна ставка — 3% річних).

Найбільший обсяг цих цінних паперів сконцентрований банками — первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Обсяг військових облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів — 8 289,1 млн грн та 11,3 млн дол. США.

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Укрінформ За матеріалами:

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