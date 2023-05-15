Уряд виділив 220 мільйонів на компенсацію комунальних послуг ВПО — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Уряд виділив 220 мільйонів на компенсацію комунальних послуг ВПО

Казна та Політика
7
Уряд виділив 220 мільйонів на компенсацію комунальних послуг ВПО
Уряд виділив 220 мільйонів на компенсацію комунальних послуг ВПО
Кабінет Міністрів виділив на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВПО у будівлях державної та комунальної власності ще 220 мільйонів гривень.
Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
«Продовжуємо подальшу підтримку регіонів через виділення коштів на компенсацію за спожиті комунальні послуги при розміщенні переселенців у будівлях державної та комунальної власності. Виділяємо на це чергові 220 млн гривень. Допомагаємо тим, хто допомагає українцям, які вимушено залишили домівку через війну», — сказав він на засіданні уряді.
Читайте також
Представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram повідомив, що центральним органам виконавчої влади було виділено 6,7 млн грн для надання компенсації підприємствам, установам державної форми власності, які належать до сфери їхнього управління.
Місце для вашої реклами
Міністерству освіти і науки — 23,1 млн грн для надання компенсації державним установам, які належать до сфери його управління, і приватним навчальним закладам.
Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури 184,3 млн грн для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти. Обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) для надання компенсації виділили 5,6 млн грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.