Уряд виділив 220 мільйонів на компенсацію комунальних послуг ВПО — Finance.ua

Уряд виділив 220 мільйонів на компенсацію комунальних послуг ВПО Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Уряд виділив 220 мільйонів на компенсацію комунальних послуг ВПО

Кабінет Міністрів виділив на компенсацію за спожиті комунальні послуги під час розміщення ВПО у будівлях державної та комунальної власності ще 220 мільйонів гривень.

Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

«Продовжуємо подальшу підтримку регіонів через виділення коштів на компенсацію за спожиті комунальні послуги при розміщенні переселенців у будівлях державної та комунальної власності. Виділяємо на це чергові 220 млн гривень. Допомагаємо тим, хто допомагає українцям, які вимушено залишили домівку через війну», — сказав він на засіданні уряді.

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Представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук у своєму Telegram повідомив, що центральним органам виконавчої влади було виділено 6,7 млн грн для надання компенсації підприємствам, установам державної форми власності, які належать до сфери їхнього управління.

Міністерству освіти і науки — 23,1 млн грн для надання компенсації державним установам, які належать до сфери його управління, і приватним навчальним закладам.

Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури 184,3 млн грн для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним закладам освіти. Обласним державним адміністраціям (відповідним військовим адміністраціям) для надання компенсації виділили 5,6 млн грн.

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Економічна Правда За матеріалами:

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