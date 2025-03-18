Уряд спрямував понад 1,6 млрд грн на інвестиційні проєкти в медицині — Finance.ua

Уряд спрямував понад 1,6 млрд грн на інвестиційні проєкти в медицині
Кабінет Міністрів України затвердив розподіл субвенції місцевим бюджетам у розмірі 1 млрд 658 млн гривень для фінансування публічних інвестиційних проєктів у медичній галузі.
Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Здійснено розподіл субвенції у сумі 1 млрд 658 млн 254,5 тис. гривень з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію публічних інвестиційних проєктів у сфері охорони здоров’я», — йдеться у повідомленні.
Затверджено також порядок та умови надання цієї субвенції.
Нагадаємо, 14 березня Кабінет Міністрів здійснив перерозподіл видатків державного бюджету в межах бюджетних призначень, передбачених Міністерству розвитку громад та територій на 2025 рік.
Зазначається, що уряд зменшив обсяг надання кредиту з державного бюджету за програмою «Розвиток міської інфраструктури, розвиток системи водопостачання та водовідведення у м. Миколаєві, реконструкція та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці» на 87 888,4 тис. грн.
Водночас на таку ж суму збільшено обсяг видатків розвитку за програмою «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відновлення об’єктів критичної інфраструктури у межах спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проєкту «Проєкт розвитку міської інфраструктури — 2».
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