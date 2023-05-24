Уряд просить НБУ дозволити «Нафтогазу» здійснити транскордонні валютні перекази за євробондами — Finance.ua

Уряд просить НБУ дозволити «Нафтогазу» здійснити транскордонні валютні перекази за євробондами Сьогодні 16:15 — Казна та Політика

Уряд просить НБУ дозволити «Нафтогазу» здійснити транскордонні валютні перекази за євробондами

Кабмін подав клопотання до Нацбанку щодо надання дозволів на здійснення «Нафтогазом» валютних операцій.

Про це йдеться на сайті КМУ.

«Нафтогаз» в 2019 році залучив фінансування шляхом випуску єврооблігацій на Ірландській фондовій біржі. Загальна сума цих облігацій становила понад $1 500 млн, зі строком погашення від трьох до семи років.

За результатами рішення держателів облігацій на зборах від 31 серпня 2022 року та відповідно до розпорядження Кабміну від 9 вересня минулого року було підписано додатковий кредитний договір між Kondor Finance plc та НАК до укладеного 17 липня 2019 р. Він стосується перенесення зобов’язань за єврооблігаціями на суму 600 млн євро з погашенням у 2024 році (транш А) на два роки (до липня 2026 року).

Пояснюється, що «Нафтогаз» має поточні зобов’язання з оплати комісій, видатків та витрат, пов’язаних з реструктуризацією запозичень (єврооблігацій). Разом з тим, НБУ 24 лютого 2022 року постановив, що уповноваженим установам забороняється здійснювати транскордонний переказ валютних цінностей з України/переказ коштів на кореспондентські рахунки банків-нерезидентів у гривнях/іноземній валюті.

Виняток — випадки їх здійснення на підставі окремих дозволів (рішень) регулятора на підставі розпоряджень КМУ. У зв’язку з цим уряд звернувся до Нацбанку щодо надання дозволів на здійснення «Нафтогазом» транскордонних переказів валютних переказів. Зокрема:

£57тис. для забезпечення стабільного функціонування газотранспортної системи та задоволення потреб українських споживачів енергоресурсами. £35 тис. для виконання зобов’язань за кредитними договорами з Kondor Finance plc та реструктуризації зобов’язань. £1 800 для покриття витрат, пов’язаних з поданням податкової декларації та її розрахунком. $4 000 в якості оплати комісії за кредитні послуги. $6 000 в якості оплати комісії за кредитні послуги. €10 тис. для виконання зобов’язань за кредитними договорами та оплати комісій. €13, 5 тис. для оплати щорічної комісії Довірчого управителя та Банку рахунка. $14 тис. для оплати комісій пов’язаних з діяльністю на біржі Євронекст Дублін.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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