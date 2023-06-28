Уряд планує залучити від МБРР $70 мільйонів для відбудови зруйнованої інфраструктури — Finance.ua
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Уряд планує залучити від МБРР $70 мільйонів для відбудови зруйнованої інфраструктури

Казна та Політика
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Уряд планує залучити від МБРР $70 мільйонів для відбудови зруйнованої інфраструктури
Уряд планує залучити від МБРР $70 мільйонів для відбудови зруйнованої інфраструктури
Кабінет Міністрів підтримує залучення від Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР) 70 млн дол. США для відбудови зруйнованої інфраструктури у громадах, що постраждали внаслідок воєнних дій.
Про це у Телеграмі повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
«Визнано за доцільне залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту „Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей“ у розмірі 70 мільйонів доларів США», — зазначив він.
Мельничук уточнив, що кошти необхідні для реалізації проєкту, який спрямовано на відновлення індивідуальних та багатоквартирних будинків у громадах, що постраждали від окупації або агресії з боку рф, починаючи з 24 лютого 2022-го, та для забезпечення громадян житлом.
Нагадаємо, у травні Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення позики від Міжнародного банку реконструкції та розвитку на 500 млн доларів та гранту на 1,2 млрд доларів, які будуть спрямовані на виплату зарплат, пенсій, соціальної допомоги та медицину.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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