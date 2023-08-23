Унаслідок атаки дронів на порт Ізмаїл знищено 13 тисяч тонн зерна — Мінінфраструктури — Finance.ua
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Унаслідок атаки дронів на порт Ізмаїл знищено 13 тисяч тонн зерна — Мінінфраструктури

Казна та Політика
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Унаслідок атаки дронів на порт Ізмаїл знищено 13 тисяч тонн зерна — Мінінфраструктури
Унаслідок атаки дронів на порт Ізмаїл знищено 13 тисяч тонн зерна — Мінінфраструктури
Унаслідок російської атаки дронами типу Shahed на порт Ізмаїл знищено 13 тисяч тонн зерна.
Про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.
Уночі проти 23 серпня війська рф вкотре атакували Одещину дронами. Унаслідок атаки пошкоджені та зруйновані зерносховища та виробничо-перевантажувальний комплекс в Подунав'ї, зокрема складські приміщення та адміністративні будівлі. Це була вже восьма за рахунком атака на портову інфраструктуру після виходу росії із «зернової ініціативи».
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За словами Кубракова, знищена росіянами агропродукція призначалася для Єгипту та Румунії.
«росія системно б'є по зернових місткостях і складах для зупинки агроекспорту. Лише за цю ніч на 15% була знижена експортна потужність порту Ізмаїл. До цього був порт Рені та 35 тисяч тонн знищеного там зерна», — зазначив міністр.
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Загалом за місяць атак на порти України знищено 270 тисяч тонн зерна.
Кубраков заявив, що атаки на зернову інфраструктуру — це атаки на країни Африки та Азії, яким вже не вистачає їжі, та на продовольчі світові ринки.
«Не допустити більших руйнувань — це задача не лише України, а і світу. Потужні системи захисту для наших портів — це те, що може зламати їхні плани. Україна бореться, і світ має боротися разом з нами», — заявив Кубраков.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
hromadske.tv
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