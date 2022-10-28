«Укрзалізниця» змінила графік руху поїздів та додала нові рейси — Finance.ua
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«Укрзалізниця» змінила графік руху поїздів та додала нові рейси

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Акціонерне товариство «Укрзалізниця» презентувало оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів та 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон.
Про це сказано в повідомленні на сайті компанії у п’ятницю, 28 жовтня.
«28 жовтня Укрзалізниця презентувала оновлений графік руху поїздів, яким передбачено 14 нових рейсів, серед яких 4 поїзди міжнародного сполучення до Кишинева, Перемишля, Хелма та Відня, 4 запроваджені протягом 2022 року нові рейси Інтерсіті+, а також одразу 58 оптимізованих рейсів по Україні й за кордон», — повідомляє перевізник.
Оновлення по маршрутах в межах України:
Поїзд № 65/66 Харків — Умань — сполучить обидва міста з Дніпром.
Поїзд № 266/265 Ковель — Ужгород. Вперше за багато років сполучено Волинь та західне Полісся із гірськолижним регіоном у Славську, Дрогобичем та головними містами Закарпаття. При цьому проходження Львова у напрямку із Закарпаття на Волинь заплановане близько 06:00, а у зворотному напрямку близько 22:00.
Поїзд № 769/770 Жмеринка — Хутір-Михайлівський. Це нове експериментальне сполучення для деблокованої північної Сумщини зі столицею та Вінниччиною.
Поїзд № 111/112 Ізюм — Київ.
Поїзд № 131/132 Запоріжжя — Львів прямуватиме через Київ, Житомир та Ковель.
Поїзд № 191/192 Краматорськ — Одеса прямуватиме через Дніпро.
Також відновлюються наступні маршрути, що курсували до повномасштабної війни:
  • № 3/4 Запоріжжя — Львів подовжено до Ужгорода на щоденній основі;
  • № 5/6 Запоріжжя — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
  • № 15/16 Харків — Івано-Франківськ подовжено до Рахова;
  • № 17/18 Харків — Львів подовжено до Ужгорода;
  • № 21 Харків — Львів подовжено до Трускавця;
  • № 41/42 Дніпро — Львів подовжено до Трускавця;
  • № 149/150 Кременчук — Івано-Франківськ подовжено до Ворохти;
  • № 45/46 Харків — Ужгород повертається до курсування через Суми, що надасть зручне сполучення північно-східному регіону з Закарпаттям;
  • № 7/8 Київ — Чернівці отримав зручне ранкове прибуття до Чернівців о 08:28;
  • № 49/50 Київ — Трускавець пришвидшується на 3 години та прибуватиме о 08:45.
Швидкісні поїзди Інтерсіті+ зазнали наступних змін у графіку:
  • № 715/716 Київ — Перемишль — Київ пришвидшено на 2 години в кожному напрямку;
  • № 705 Київ — Перемишль пришвидшено на понад 3 години;
Час відправлення поїздів напрямку Київ — Харків — Київ та Київ — Чернігів — Київ змінено:
  • № 723 Харків — Київ вирушатиме з Харкова о 17:06, прибуватиме в Київ о 22:07;
  • № 725 Харків — Київ вирушатиме з Харкова о 07:15, прибуватиме в Київ о 12:19;
  • № 724 Київ — Харків вирушатиме з Києва о 15:53, прибуватиме до Харкова о 20:53;
  • № 708/707 Київ — Чернігів вирушатиме з Києва о 07:43, прибуватиме до Чернігова о 10:11;
  • № 710/709 Чернігів — Київ вирушатиме з Чернігова о 17:21, прибуватиме до Києва о 19:48.
На дільницях із найбільшим пасажиропотоком вдвічі збільшено кількість вагонів у 17 наявних поїздах.
За матеріалами:
Українські Новини
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