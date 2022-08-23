Укрзалізниця запустила два модернізовані пасажирських потяги — Finance.ua
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Укрзалізниця запустила два модернізовані пасажирських потяги

Казна та Політика
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УЗ 23 серпня запустила два модернізовані пасажирських потяги: на маршруті Київ-Рівне-Луцьк почав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено приміський електропотяг, оновлений в межах проєкту Kyiv City Express.
Укрзалізниця запустила два модернізовані пасажирських потяги
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.
«Ми продовжуємо виконувати плани по оновленню рухомого складу, окреслені ще минулого року. Важливо сказати, що ці потяги були модернізовані на українському підприємстві — Київському електровагоноремонтному заводі «Укрзалізниці».
Це означає пряму підтримку вітчизняної промисловості та економіки — тисячі збережених робочих місць та виплачені зарплати працівникам.
Варто зазначити, що оновлення відбувається з дотриманням принципів безбар’єрності та зручності для маломобільних груп населення. Вважаю, що якість сервісу та клієнтоорієнтованість «Укрзалізниці» починається саме з безбар’єрних рішень — від застосунку для купівлі квитків до комфорту матерів, які подорожують з дітьми.
Упевнений, що саме такий підхід свідчить про системні якісні зміни пасажирських перевезень", — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.
За матеріалами:
Економічна Правда
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