Укрзалізниця запустила два модернізовані пасажирських потяги — Finance.ua

Укрзалізниця запустила два модернізовані пасажирських потяги Вчора 13:33 — Казна та Політика

УЗ 23 серпня запустила два модернізовані пасажирських потяги: на маршруті Київ-Рівне-Луцьк почав курсування модернізований електропотяг Skoda, а на маршруті Київ-Біла Церква запущено приміський електропотяг, оновлений в межах проєкту Kyiv City Express.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури у Facebook.

«Ми продовжуємо виконувати плани по оновленню рухомого складу, окреслені ще минулого року. Важливо сказати, що ці потяги були модернізовані на українському підприємстві — Київському електровагоноремонтному заводі «Укрзалізниці».

Це означає пряму підтримку вітчизняної промисловості та економіки — тисячі збережених робочих місць та виплачені зарплати працівникам.

Варто зазначити, що оновлення відбувається з дотриманням принципів безбар’єрності та зручності для маломобільних груп населення. Вважаю, що якість сервісу та клієнтоорієнтованість «Укрзалізниці» починається саме з безбар’єрних рішень — від застосунку для купівлі квитків до комфорту матерів, які подорожують з дітьми.

Упевнений, що саме такий підхід свідчить про системні якісні зміни пасажирських перевезень", — заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Економічна Правда За матеріалами:

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