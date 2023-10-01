Укрзалізниця створила перший у світі автономний поїзд-кухню — Food Train ⠀ Сьогодні 18:00

Укрзалізниця разом із фондом американського мільярдера Говарда Баффета створили перший у світі поїзд-кухню — Food Train, який спроможний в автономному режимі, за відсутності світла, виробляти до 70 тисяч порцій їжі протягом тижня.

Про це повідомляється у соцмережах Укрзалізниці.

«Залізничні вокзали минулої зими стали центрами обігріву та харчування для всіх українців у прифронтових регіонах, де блекаути мали регулярний характер. Цього року на додачу до вокзалів ми створили цілий поїзд, який здатен виробляти понад 10 тисяч порцій їжі на день будь-де і будь-коли», — йдеться в повідомленні.

Food Train може автономно працювати 5−7 днів, а обладнання поїзда дозволяє готувати повноцінні страви: супи, каші, салати, мʼясо та інше.

Спеціальні термобокси, встановлені всередині поїзда, дозволяють легко транспортувати вже готові ланчбокси з їжею від поїзда-кухні до кінцевого споживача.

Побудова та функціонування поїзда повністю фінансуються Фондом Говарда Баффета (The Howard G. Buffett Foundation).

Наразі Food train вже пройшов тестову перевірку.

«Найближчим часом спільна команда Укрзалізниці та фонду заступить на постійне чергування в найскладніших прифронтових районах України, де тепло та їжа є критично важливими для життя», — зазначив голова правління Укрзалізниці Євген Лященко.

Повідомляється, що поїзд складається з 6 вагонів під локомотивом:

генераторний вагон (~400 кВт+власна заправна станція для автономної роботи);

вагон-холодильник з морозильною камерою для зберігання продуктів;

вагон з холодною кухнею для попередньої обробки продуктів;

вагон з гарячою кухнею для приготування фінальних страв;

вагон для персоналу поїзда з душем і пральною машиною;

багажний вагон на 27 тисяч літрів води з фільтраційною та насосною станціями.

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