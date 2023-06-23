Укрпошта почала передпродаж марок та мерча з символікою ГУР — Finance.ua

Укрпошта почала передпродаж марок та мерча з символікою ГУР
Укрпошта анонсувала передпродаж з 23 червня серії марок та лімітованого мерча з символікою ГУР.
Про це розповів CEO Укрпошти Ігор Смілянський.
Він пояснив, що випуск пов’язаний з річницею звільнення острова Зміїний 30 червня.
Разом з марками можна замовити лімітований мерч з гаслами «Тотальне шумопогашення» та «Зберігай тишу на стилі»:
- футболка «KOSHARA GUNTER» — з котом голови ГУР Кирила Буданова — того самого, якого кошеням знайшли під час визволення острова Зміїний;
- футболка «Жабʼяче озеро» — з жабою Буданова;
- стікерпак,
- термопляшка,
- Сумка-шопер;
- килимок для комп’ютерної мишки.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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