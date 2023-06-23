Укрпошта почала передпродаж марок та мерча з символікою ГУР — Finance.ua

Укрпошта почала передпродаж марок та мерча з символікою ГУР Сьогодні 18:00 — Фондовий ринок

Укрпошта анонсувала передпродаж з 23 червня серії марок та лімітованого мерча з символікою ГУР.

Про це розповів CEO Укрпошти Ігор Смілянський.

Він пояснив , що випуск пов’язаний з річницею звільнення острова Зміїний 30 червня.

Разом з марками можна замовити лімітований мерч з гаслами «Тотальне шумопогашення» та «Зберігай тишу на стилі»:

футболка «KOSHARA GUNTER» — з котом голови ГУР Кирила Буданова — того самого, якого кошеням знайшли під час визволення острова Зміїний;

футболка «Жабʼяче озеро» — з жабою Буданова;

стікерпак,

термопляшка,

Сумка-шопер;

килимок для комп’ютерної мишки.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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