Укрпошта почала передпродаж марок та мерча з символікою ГУР — Finance.ua
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Укрпошта почала передпродаж марок та мерча з символікою ГУР

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Укрпошта анонсувала передпродаж з 23 червня серії марок та лімітованого мерча з символікою ГУР.
Про це розповів CEO Укрпошти Ігор Смілянський.
Він пояснив, що випуск пов’язаний з річницею звільнення острова Зміїний 30 червня.
Разом з марками можна замовити лімітований мерч з гаслами «Тотальне шумопогашення» та «Зберігай тишу на стилі»:
  • футболка «KOSHARA GUNTER» — з котом голови ГУР Кирила Буданова — того самого, якого кошеням знайшли під час визволення острова Зміїний;
  • футболка «Жабʼяче озеро» — з жабою Буданова;
  • стікерпак,
  • термопляшка,
  • Сумка-шопер;
  • килимок для комп’ютерної мишки.
Укрпошта почала передпродаж марок та мерча з символікою ГУР
Укрпошта почала передпродаж марок та мерча з символікою ГУР

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За матеріалами:
Finance.ua
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