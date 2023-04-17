Укрпошта купила майже півсотні нових авто — Finance.ua

Укрпошта купила майже півсотні нових авто Сьогодні 07:33 — Фондовий ринок

Укрпошта купила майже півсотні нових авто

Днями автопарк національного оператора «Укрпошта» поповнився 44 вантажівками ISUZU NQR 90 з вантажопідйомністю 4,53 тони кожна.

Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу компанії.

Нові автівки замінять втрачені та пошкоджени машині під час війни, аби Укрпошта мала змогу продовжувати свою роботу.

«Важливість нових 44 машин важко переоцінити. Дякую нашим партнерам — банку ПУМБ за системну підтримку Укрпошти навіть в війну, і „Комтранскомплект“ за якісні машини)», — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Зазначається, що під час вибору автомобілів була надана увага не лише їх вантажопідйомності, але і їхньої комплектації. Зокрема, усі автомобілі мають гарантію на 36 місяців або 200 000 км пробігу, оснащені гідробортом, відеореєстратором, GPS-трекером та забезпечені технічним обслуговуванням на 200 000 км пробігу.

Як відомо, Укрпошта розпочала масштабне оновлення автопарку декілька років тому.

MMR За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.