"Укрнафта" планує переробити 28 тис. тонн нафтошламів — Finance.ua
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"Укрнафта" планує переробити 28 тис. тонн нафтошламів

Фондовий ринок
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Найбільша нафтовидобувна компанія «Укрнафта» накопичила 28 тисяч тонн нафтошламів, які планує переробити.
Про це йдеться в повідомленні «Укрнафти», передають Українськi Новини.
«Ще у 1970-х роках в межах одного з підрозділів на заході України почали створювати ставки-накопичувачі, всього їх зараз 8 шт. В ставках — понад 28 тисяч тонн нафтошламів. Частина цього обсягу — 17 тисяч тонн — є вуглеводневмісною, тобто, її можна переробити на товарну продукцію, нафту. Все інше необхідно утилізувати» — повідомив директор компанії Сергій Корецький.
За його словами, формується комплексне рішення щодо переробки, реалізації та утилізації наявних обсягів нафтошламів та інших відходів виробництва товарної продукції з врахуванням техніко-економічної ефективності виробничих процесів та необхідності дотримання екологічних норм законодавства.
Зараз компанія готує техніко-економічне обґрунтування та пропозицію щодо наявних обсягів нафтошламів.
1-й квартал «Укрнафта» закінчила з прибутком 4,3 млрд гривень.
За матеріалами:
Українські Новини
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