"Укргідроенерго" змушена скорочувати витрати на ремонт ГЕС через дефіцит коштів — Finance.ua

"Укргідроенерго" змушена скорочувати витрати на ремонт ГЕС через дефіцит коштів Сьогодні 20:20 — Енергетика

«Укргідроенерго» вимушена буде скорочувати фінансування всіх програм по відновленню пошкоджених станцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову «Укргідроенерго» Ігоря Сироту.

«Зважаючи на скорочення генерації атома навантаження ПСО значною мірою ляже на нашу компанію. Зазначу, що в фінплані нашої компанії кошти на виплати передбачені тільки до кінця квітня, і на цей період діяла постанова про покладання обов’язків. Вже в травні ми будемо обмежувати фінансування всіх програм по відновленню пошкоджених станцій і підтриманню життєдіяльності компанії, щоб забезпечити обовʼязки по ПСО», — підсумував Сирота.

Він нагадав, що на «Енергоатом» та «Укргідроенерго» покладений механізм спеціальних обов’язків (ПСО) із забезпечення населення доступною енергією.

Очільник «Укргідроенерго» також пояснив, що модель розраховується таким чином: чим більше виробляєш, тим навантаження збільшується. Він додав, що за перші 4 місяці цього року «Укргідроенерго» сплатило ПСО на 38% більше, ніж було заплановано.

Нагадаємо, раніше заступник міністра енергетики Фарід Сафаров заявляв, що через компенсацію тарифу для населення державні «Енергоатом» та «Укргідроенерго», на яких покладено обов’язок з фінансування тарифу, зазнали понад 80 млрд грн збитку.

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