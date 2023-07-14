«Укргазвидобування» пробурило найглибшу свердловину — Finance.ua
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«Укргазвидобування» пробурило найглибшу свердловину

Аграрний ринок
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«Укргазвидобування» пробурило найглибшу свердловину
«Укргазвидобування» пробурило найглибшу свердловину
«Укргазвидобування» завершило буріння нової розвідувальної свердловини глибиною 6 600 м, яка стала найглибшою в історії компанії.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За даними прес-служби, родовище, на якому пробурили свердловину, відкрили лише у 2019 році. Тож завданням нової свердловини була дорозвідка вуглеводневих покладів та уточнення геологічної будови родовища. Виконані промислові геофізичні дослідження дали змогу приростити понад 100 млн кубометрів видобувних запасів вуглеводнів.
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Над проектуванням і будівництвом цієї ї свердловини працювала команда фахівців різних напрямів. Її дебіт сягнув показника 150 тис. кубометрів.
Раніше голова НАК «Нафтогаз України» Олексій Чернишов заявив, що Україна може пройти опалювальний сезон 2023−2024 років вперше без імпорту газу.
За його словами, у 2023 році НАК планує видобути 13,5 млрд кубометрів газу. Також є певні очікування від приватних видобувників.
У першому півріччі 2023 року «Укргазвидобування» ввело в експлуатацію після буріння і капітальних ремонтів 13 свердловин з високими (більше 100 тис. на добу) показниками видобутку газу.
За матеріалами:
Економічна Правда
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