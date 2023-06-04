Український виробник випустив сучасну автоцистерну для доставки води (фото) — Finance.ua

Український виробник випустив сучасну автоцистерну для доставки води (фото)
Кременчуцький завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовив автомобільну цистерну АТ АЦ-0402 на шасі DAYUN CGC1120 для доставки води.
Про це повідомляє MMR із посиланням на пресслужбу виробника.
Автомобіль буде використовуватися для розвезення питної води в разі виникнення аварій та надзвичайних ситуацій.
«Для безперешкодного проїзду і маневруванню в міських умовах автоцистерну встановили на одне з найпопулярніших шасі DAYUN CGC1120 колісної формули 4×2. З метою зменшення витрат пального та зниження забруднення навколишнього середовища автомобіль комплектований двигуном Weichai, потужністю 150 кінських сил та відповідає екологічному стандарту ЄВРО-5», — йдеться у повідомленні.
Цистерна двосекційна і має об'єм 5 куб.м. Внутрішня частина цистерни виготовлена з харчової нержавіючої сталі марки AISI 304. Ззовні цистерна облицьована технічною нержавіючою сталлю марки AISI 430. Простір між корпусами заповнений теплоізоляційним матеріалом.
Нагадаємо, завод комунальної техніки АЛЬФАТЕКС виготовляє автоцистерни, сміттєвози з бічним, заднім і ручним завантаженнями, вакуумні, мулососні, каналопромивні, дорожні комбіновані машини на базі різних шасі й самоскидів.
Поділитися новиною