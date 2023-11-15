Український виробник представив нову автовишку з робочою висотою 22 м (фото) — Finance.ua

Український виробник представив нову автовишку з робочою висотою 22 м (фото)
Завод Спецтехніки «Техкомплект» виготовив і передав замовнику нову автовишку з робочою висотою 22 м. Про це інформує пресслужба виробника.
«Для кінцевого покупця одного з наших дилерів, харківської компанії „Соллі Плюс“, виготовлено черговий 22-метровий італійський автогідропідіймач CTE B-LIFT 230HY на базі середньотоннажного шасі IVECO Daily 70C16H», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, технічний засіб призначений для підйому робітників з інструментами та матеріалами на висоту до 22 метрів з метою виконання будівельних, монтажних, ремонтних та інших видів робіт.
Раніше Завод Спецтехніки «Техкомплект» виготовив і передав замовнику два нові паливозаправники APZ-4.0 на шасі Iveco Daily. Особливість цієї модифікації - можна одночасно перевозити і вести облік видачі двох різних видів палива завдяки наявності двох окремих вузлів видачі та обліку.
Як повідомлялось, «Техкомплект» виготовив нову потужну автовишку — південнокорейський автогідропідіймач SKYMAN DS340 на Iveco Eurocargo 110−250 (DAY CAB).
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