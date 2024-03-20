Український Sense Bank заявив про співпрацю з мережею супермаркетів «АТБ» — Finance.ua
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Український Sense Bank заявив про співпрацю з мережею супермаркетів «АТБ»

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З 20 березня Sense Bank разом з мережею магазинів «АТБ» запустили спільну кредитно-дебетову картку. Вже зараз картка доступна у діджитал форматі - її можна замовити у додатку Sense SuperApp, на порталі та в додатку АТБ, а також на сайті фінустанови. А найближчим часом, картка буде доступна для придбання в мережі магазинів «АТБ».
«За даними останніх півроку, 42% всіх платіжних операцій здійснених картками Sense Bank — це розрахунки у мережах продуктових магазинів, а майже кожна п’ята операція з них — у мережі АТБ. Це свідчить про значний попит наших клієнтів до послуг у цьому секторі.
Основуючись на цих даних, ми розуміємо, що запуск спільної карти є кроком у правильному напрямі. Картка АТБ дозволить нашим клієнтам економити на покупках, використовуючи спеціальні знижки на товари мережі «АТБ»", — зазначає Членкиня Правління Sense Bank, Інна Тютюн.
Український Sense Bank заявив про співпрацю з мережею супермаркетів «АТБ»
Нагадаємо, що це вже друга кредитно-дебетова картка від Sense Bank, випущена спільно з партнерами. Попередня співпраця банкірів з мережею гіпермаркетів «Епіцентр» увінчалася появою картки під назвою «Вигода».
За матеріалами:
Сенс Банк
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