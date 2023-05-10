Український ритейл відновив роботу 88% закритих на початку війни торгових точок — Finance.ua

Український ритейл відновив роботу 88% закритих на початку війни торгових точок Сьогодні 07:11 — Фондовий ринок

Український ритейл відновив роботу 88% закритих на початку війни торгових точок

За 14 місяців після початку повномасштабних військових дій рф на території України український ритейл відновив роботу 88% закритих у березні 2022 року торговельних точок, збільшивши частку магазинів до 97%.

Про це свідчать дані опитування Асоціації ритейлерів України.

«За даними останнього опитування торговельних мереж-членів асоціації, через 14 місяців із 16,7 тис. торговельних об'єктів усієї галузі вже працює 16,2 тис. Відсоток об'єктів, що працюють, становить 97%, відповідно закритих — 3%», — повідомляється на сайті асоціації.

Читайте також Скільки заробляють у ритейлі (інфографіка)

Таким чином, до роботи повернулися 88% торгових точок, які були закриті в березні минулого року. До теперішнього часу закритими з різних причин залишаються 556 магазинів проти 4,4 тис. порівняно із зазначеним періодом 2021 року.

За даними дослідження асоціації, загалом за 14 місяців кількість відкритих об'єктів збільшилася на 26%. Так, кількість нововідкритих продуктових магазинів збільшилася на 19%, аптек — на 22%, торговельних об'єктів non-food ритейлу — на 26%, магазинів ювелірних виробів — на 60%, побутової техніки та електроніки — на 30%, магазинів одягу — на 58%, будматеріалів — на 24%, АЗК — на 10%, розважальних центрів — на 81%.

Опитування було проведене серед сотні власників і СЕО підприємств, які є учасниками Асоціації ритейлерів, по всій Україні.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.