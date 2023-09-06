Українських чоловіків за кордоном стає все більше — дослідження Сьогодні 20:00 — Світ

Українських чоловіків за кордоном стає все більше — дослідження

Кількість дорослих чоловіків серед українських біженців зросла на 200 тис. між серпнем 2022 і березнем 2023 року.

Про це свідчать дані опитувань Info Sapiens на замовлення Центру економічної стратегії.

Як зазначається, серед дорослих частка чоловіків збільшилася з 17% у листопаді 2022 до 22% у травні 2023 року.

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Це підтверджують і дані про тимчасовий захист в ЄС серед українців, де частка дорослих чоловіків зросла з 27% у листопаді 2022 року до 29% у травні 2023 року.

Інфографіка: ЦЕС

«Окрім легальних шляхів виїзду (навчання чи окремі види робіт), не можна виключати і незаконний спосіб перетину кордону або корупцію», — кажуть експерти.

Серед іншого у демографії біженців майже нічого не змінилося. Як і раніше, переважна більшість — це жінки (найбільшою є частка жінок у віці 35−49 років — 18%) та діти.

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Нагадаємо, за даними ЦЕС , за кордоном за різними сценаріями можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Це на 0,4−0,6 млн осіб більше, ніж у розрахунках на грудень 2022 року. Люди з вищим доходом до війни більш схильні до повернення, тоді як менш схильні повертатися люди з вищим доходом зараз. Крім того, студенти є однією з найбільших груп, які хотіли б залишитися за кордоном.

Довідка Finance.ua:

Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців;

Чехія підготує спеціальну програму добровільного повернення біженців в Україну, що передбачає, зокрема, надання допомоги та відшкодування частини витрат у таких випадках;



потік українських біженців в Європу на початку повномасштабного вторгнення рф виявив можливості ЄС щодо прийняття великої кількості біженців, а також показав переваги гуманного підходу до мігрантів.

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