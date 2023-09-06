Українських чоловіків за кордоном стає все більше — дослідження — Finance.ua
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Українських чоловіків за кордоном стає все більше — дослідження

Світ
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Українських чоловіків за кордоном стає все більше — дослідження
Українських чоловіків за кордоном стає все більше — дослідження
Кількість дорослих чоловіків серед українських біженців зросла на 200 тис. між серпнем 2022 і березнем 2023 року.
Про це свідчать дані опитувань Info Sapiens на замовлення Центру економічної стратегії.
Як зазначається, серед дорослих частка чоловіків збільшилася з 17% у листопаді 2022 до 22% у травні 2023 року.
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Це підтверджують і дані про тимчасовий захист в ЄС серед українців, де частка дорослих чоловіків зросла з 27% у листопаді 2022 року до 29% у травні 2023 року.
Інфографіка: ЦЕС
Інфографіка: ЦЕС
«Окрім легальних шляхів виїзду (навчання чи окремі види робіт), не можна виключати і незаконний спосіб перетину кордону або корупцію», — кажуть експерти.
Серед іншого у демографії біженців майже нічого не змінилося. Як і раніше, переважна більшість — це жінки (найбільшою є частка жінок у віці 35−49 років — 18%) та діти.
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Нагадаємо, за даними ЦЕС, за кордоном за різними сценаріями можуть залишитися від 1,3 млн до 3,3 млн українців. Це на 0,4−0,6 млн осіб більше, ніж у розрахунках на грудень 2022 року. Люди з вищим доходом до війни більш схильні до повернення, тоді як менш схильні повертатися люди з вищим доходом зараз. Крім того, студенти є однією з найбільших груп, які хотіли б залишитися за кордоном.

Довідка Finance.ua:

  • Польща закрила свій найбільший центр для прийому українських біженців;
  • Чехія підготує спеціальну програму добровільного повернення біженців в Україну, що передбачає, зокрема, надання допомоги та відшкодування частини витрат у таких випадках;
  • потік українських біженців в Європу на початку повномасштабного вторгнення рф виявив можливості ЄС щодо прийняття великої кількості біженців, а також показав переваги гуманного підходу до мігрантів.

Нова реальність. Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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