Українські хакери зламали сайт компанії Right Line, яка співпрацювала з російськими банками — Finance.ua

Українські хакери зламали сайт компанії Right Line, яка співпрацювала з російськими банками
Українські хакери зламали компанію Right Line — найбільшого постачальника програмного забезпечення у сфері онлайн-банкінгу у росії та СНД. Компанія співпрацювала у тому числі з «Тінькофф Банком», «Альфа-Банком» та «Газпромбанком».
Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.
Усього було злито близько 600 ГБ даних: резервні копії вихідних кодів продуктів компанії, внутрішня документація, хмарне сховище компанії зі службовими документами тощо.
Як наслідок: тепер хакерам набагато простіше шукати вразливості у банківських додатках та на сайтах російських банків. Те саме стосується проєкту «Цифровий рубль» та «Системи Швидких Платежів».
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