Українські девелопери очікують відновлення попиту на житло восени та зростання цін на 10-15% до кінця року — Finance.ua
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Українські девелопери очікують відновлення попиту на житло восени та зростання цін на 10-15% до кінця року

Нерухомість
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Українські девелопери відзначають низьку купівельну активність на ринку житла, проте розраховують на підвищення попиту з настанням осіннього бізнес-сезону.
Як повідомили опитані агентством «Інтерфакс-Україна» забудовники, активність у відділах продажу значно знизилася порівняно з довоєнним часом, проте з поновленням роботи наприкінці травня кількість клієнтів почала зростати.
«Більшість вхідних дзвінків і запитів клієнтів — це моніторинг ринку, цін і тенденцій. Клієнти шукають вигідні для себе пропозиції на тлі воєнного стану», — повідомив директор з продажу SAGA Development Герман Черніков.
Водночас інвестори здебільшого цікавляться проектами з високим ступенем готовності — від 60% і вище, повідомила пресслужба групи компаній DIM.
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Компанія KAN Development прогнозує збереження динаміки попиту протягом літа. Початок бізнес-сезону восени буде каталізатором зростання попиту на нерухомість та продаж, повідомила пресслужба компанії. Також у групі компаній DIM відзначають масштабний відкладений попит на нерухомість, що утворився через втрату житла тисячами сімей внаслідок війни.
Водночас існує категорія покупців житла, яка розглядає інвестиції у нерухомість саме зараз, до підвищення цін на нерухомість, зазначає Черніков.
«Після перемоги буде поступове економічне зростання, і ціни на нерухомість теж зростатимуть. Собівартість вже зростає, тому ціни також зростатимуть, але можливо через низький попит, дещо повільніше, ніж собівартість», — повідомив експерт.
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У групі компаній DIM прогнозують зростання цін на житло до кінця року на 10-15% у разі позитивного розвитку подій на фронті — вдалого контрнаступу, повернення окупованих територій Херсонської, Запорізької областей тощо. У разі негативного для України сценарію очікується падіння вартості житла від 5% до 10%, вважають у компанії.
«Ми віримо у ЗСУ, нашу стійкість і непереможність, тому розмови про падіння цін не на часі. Собівартість будівництва, на жаль, продовжить зростання, а значить зростатиме і вартість квадратних метрів для кінцевого споживача», — повідомили в пресслужбі DIM. До речі, щоб не чекати роками і не збирати так довго потрібну суму на власний будинок або квартиру, можна скористатися іпотекою. Якщо ви зібралися зупинитися саме на цьому рішенні, Finance.ua вже запустив безкоштовний каталог іпотечних кредитів.

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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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