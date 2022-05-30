Українські біженці в Бельгії з 1 червня зможуть обмінювати гривню на євро — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українські біженці в Бельгії з 1 червня зможуть обмінювати гривню на євро

Вчора 10:04Валюта
2435
Українські біженці в Бельгії з 1 червня зможуть обмінювати гривню на євроУкраїнські біженці в Бельгії з 1 червня зможуть обмінювати гривню на євро, shutterstock
Українці з 1 червня зможуть обміняти українську гривню на євро — відповідно до угоди між Національними банками Бельгії та України.
Про це пише The Brussels Times із посиланням на пресреліз Національного банку Бельгії (NBB).
Послуга буде пропонуватись у касах Національного банку, або у приватних банківських установах, таких як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels.
Читайте також
Відповідно до рекомендації Європейської комісії, затвердженої в квітні, українські громадяни зможуть обміняти до 10 000 гривень (€316) на кожну дорослу людину без будь-яких зборів або комісій, пояснили в Нацбанку Бельгії.
Бельгія стала другою країною-членом ЄС, яка пропонує цю послугу, що дозволяє українським біженцям вільно обміняти гривні на євро. Очікується, що багато інших країн невдовзі приєднаються до такої практики.
Місце для вашої реклами
«Ми вважаємо своїм гуманітарним обов’язком запропонувати цю послугу біженцям, і тому ми раді, що завдяки нашим зусиллям ця послуга може бути доступна в нашій країні», — сказав директор NBB Тім Германс.

Нацбанк «відпустив» валюту: що змінилося

У бельгійському Центробанку уточнили, що громадянам України, які перебувають у Бельгії, буде потрібно надати лише Сертифікат тимчасового захисту, аби відкрити власний рахунок у місцевому банку з метою отримувати заробітну платню або пересилати гроші.
Як зазначає видання, на території Бельгії знаходяться близько 78 тисяч переміщених осіб з України.

Довідка Finance.ua:

  • біженці від війни в Україні з 24 травня можуть обмінювати у банках Німеччини гривні на євро;
  • за кордоном українці стикаються з тим, що треба обміняти готівку, яку взяли з собою. Поки що обміняти гривню на євро та національні європейські валюти можна лише в окремих банках;
  • Національний банк зняв обмеження щодо встановлення банками курсу продажу готівкової валюти, щоб перекрити можливості для валютних спекуляцій. Рішення про зняття обмеження на встановлення банками курсу операцій за кордоном не більше 10% від офіційного є необхідним для зниження тиску на міжнародні резерви України.

Стежте за актуальним курсом валют на Finance.ua

За матеріалами: Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.