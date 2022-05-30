Українські біженці в Бельгії з 1 червня зможуть обмінювати гривню на євро — Finance.ua

Українські біженці в Бельгії з 1 червня зможуть обмінювати гривню на євро

Вчора 10:04 — Валюта

Українські біженці в Бельгії з 1 червня зможуть обмінювати гривню на євро, shutterstock

Українці з 1 червня зможуть обміняти українську гривню на євро — відповідно до угоди між Національними банками Бельгії та України.

Про це пише The Brussels Times із посиланням на пресреліз Національного банку Бельгії (NBB).

Послуга буде пропонуватись у касах Національного банку, або у приватних банківських установах, таких як Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC та KBC Brussels.

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Відповідно до рекомендації Європейської комісії, затвердженої в квітні, українські громадяни зможуть обміняти до 10 000 гривень (€316) на кожну дорослу людину без будь-яких зборів або комісій, пояснили в Нацбанку Бельгії.

Бельгія стала другою країною-членом ЄС, яка пропонує цю послугу, що дозволяє українським біженцям вільно обміняти гривні на євро. Очікується, що багато інших країн невдовзі приєднаються до такої практики.

«Ми вважаємо своїм гуманітарним обов’язком запропонувати цю послугу біженцям, і тому ми раді, що завдяки нашим зусиллям ця послуга може бути доступна в нашій країні», — сказав директор NBB Тім Германс.

У бельгійському Центробанку уточнили, що громадянам України, які перебувають у Бельгії, буде потрібно надати лише Сертифікат тимчасового захисту, аби відкрити власний рахунок у місцевому банку з метою отримувати заробітну платню або пересилати гроші.

Як зазначає видання, на території Бельгії знаходяться близько 78 тисяч переміщених осіб з України.

Довідка Finance.ua:

біженці від війни в Україні з 24 травня можуть обмінювати у банках Німеччини гривні на євро;

за кордоном українці стикаються з тим, що треба обміняти готівку, яку взяли з собою. Поки що обміняти гривню на євро та національні європейські валюти можна лише в окремих банках;

Національний банк зняв обмеження щодо встановлення банками курсу продажу готівкової валюти, щоб перекрити можливості для валютних спекуляцій. Рішення про зняття обмеження на встановлення банками курсу операцій за кордоном не більше 10% від офіційного є необхідним для зниження тиску на міжнародні резерви України.



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