Українська біржа допустила до торгів банк Порошенка — Finance.ua
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Українська біржа допустила до торгів банк Порошенка

Фондовий ринок
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Українська біржа допустила до торгів Міжнародний Інвестиційний Банк.
Про це йдеться у повідомленні біржі.
«З 9 березня 2023 року АТ „Міжнародний Інвестиційний Банк“ (ЄДРПОУ 35810511, код учасника IIBUX) — новий учасник торгів на ринку цінних паперів», — повідомили на біржі.
Експрезидент Петро Порошенко опосередковано володіє 60% акцій банку.
Іншим великим акціонером банку є колишній перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко з часткою 14,9% акцій.
У лютому обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із січнем на 60,2% до 1,513 млрд гривень.
«Українська біржа» — центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.
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За матеріалами:
Українські Новини
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