Українська біржа допустила до торгів банк Порошенка — Finance.ua

Українська біржа допустила до торгів банк Порошенка Сьогодні 11:34 — Фондовий ринок

Українська біржа допустила до торгів Міжнародний Інвестиційний Банк

Про це йдеться у повідомленні біржі.

«З 9 березня 2023 року АТ „Міжнародний Інвестиційний Банк“ (ЄДРПОУ 35810511, код учасника IIBUX) — новий учасник торгів на ринку цінних паперів», — повідомили на біржі.

Експрезидент Петро Порошенко опосередковано володіє 60% акцій банку.

Іншим великим акціонером банку є колишній перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко з часткою 14,9% акцій.

У лютому обсяг торгів на «Українській біржі» збільшився порівняно із січнем на 60,2% до 1,513 млрд гривень.

«Українська біржа» — центр ліквідності акцій та деривативів в Україні.

😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.