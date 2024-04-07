Українкам допоможуть влаштуватися на роботу у Польщі — Finance.ua

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Українкам допоможуть влаштуватися на роботу у Польщі

Світ
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Українкам допоможуть влаштуватися на роботу у Польщі
Українкам допоможуть влаштуватися на роботу у Польщі, Фото: Depositphotos
У Польщі українкам допоможуть знайти роботу за фахом. Програма розрахована на жінок, які хоч трохи володіють польською мовою, мають усі необхідні документи, завершену освіту та досвід роботи у навчальних закладах.
Про це повідомляє yavp.pl.
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Про проєкт «Працюй за освітою, працюй в освіті»

Зазначається, що нещодавно з’явився новий проєкт «Працюй за освітою, працюй в освіті» від фундації «Незламна Україна» та міжнародної організації CARE International in Poland.
Він спрямований на допомогу українкам, які мають педагогічну або психологічну освіту та безробітні або працюють учителями, вихователями, шкільними психологами чи медсестрами, які хочуть обіймати відповідні посади у Польщі.
У рамках проєкту в Польщі українських освітян забезпечать безоплатною підготовкою з працевлаштування у місцеві навчальні заклади.
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Проєкт допоможе українкам:

  • нострифікувати диплом;
  • отримати сертифікат про знання польської мови;
  • пройти підготовчі курси;
  • підвищити кваліфікацію;
  • працевлаштуватися у польський навчальний заклад на посади за рівнем кваліфікації.
Також для учасниць проведуть спеціальні тренінги, щоб пояснити різницю між освітніми системами у Польщі та Україні.
Зазначається, що буде надана допомога у підготовці до співбесіди та проходженні всіх етапів відбору.
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Кожного фахівця буде супроводжувати менеджер від подачі заявки до кінцевого працевлаштування до обраного навчального закладу у Польщі.

Як взяти участь у проєкті

Майбутні учасниці повинні мати:
  • завершену освіту педагога, вихователя чи психолога, а також український диплом;
  • досвід роботи у школі, університеті або дитячому садку в Україні не менше трьох років;
  • наявність усіх документів, необхідних для нострифікації;
  • бажано — мінімальний рівень знання польської.
Подати заявку на участь в проєкті можна за посиланням.
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Нагадаємо, у Німеччині закликають прискорити процес працевлаштування біженців з України. Зокрема, мова йде про надання можливості українським мігрантам влаштовуватися на роботу без попереднього проходження курсів з вивчення німецької мови та інтеграційних курсів.
За матеріалами:
Novyny.live
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