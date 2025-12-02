Ukrainian ERP Forum 2025: драйвер цифрової трансформації українського бізнесу Сьогодні 14:50

Ukrainian ERP Forum 2025: драйвер цифрової трансформації українського бізнесу

Ukrainian ERP Forum 2025 — провідна бізнес-платформа для українських компаній, які прагнуть стратегічного впровадження автоматизації та масштабування операцій. Форум об’єднує керівників підприємств, експертів з ERP-систем та автоматизації, представників провідних технологічних компаній для глибокого аналізу актуальних трендів цифрової трансформації, обміну практичним досвідом та презентації інноваційних рішень для підвищення ефективності бізнес-процесів.

Цього року Генеральний партнер форуму Своє. ІТ представить власну виставку українських рішень для автоматизації бізнесу. В експо-зоні Своє.ІТ учасники зможуть ознайомитися з інструментами управління процесами, оптимізації операцій та інтеграції ERP у реальних бізнес-сценаріях — все це на базі українських рішень.

Серед Золотих партнерів форуму — ERP-платформа нового покоління D5, що продемонструє застосування сучасних алгоритмів планування й контролю виробничих процесів у реальних бізнес-сценаріях. Золоті партнери ToDo та Self-ERP братимуть участь у ERP Forum 2025, демонструючи успішні кейси та практики автоматизації бізнес-процесів, роботу з ERP та обліковими системами. Це дозволить учасникам ознайомитися з сучасними підходами до управління підприємством та обмінятися досвідом із провідними фахівцями.

Також у рамках Ukrainian ERP Forum 2025 передбачено проведення низки дискусійних панелей, присвячених актуальним темам, зокрема:

«Як українським бізнесам не програти гонку ШІ у автоматизаціях» , де експерти обговорюватимуть ключові виклики: відставання через застарілі системи, парадокс експорту українських ШІ-рішень, баланс між безпекою та інноваціями для критичної інфраструктури, а також кадрові обмеження при впровадженні ШІ.

«Автоматизація MilTech-компаній в Україні» : вплив технологій на швидкість та прозорість операцій, ключові процеси для compliance, кіберзахист виробничих систем та масштабування замовлень.

« Кіберщит України: як позбутися російського софту та підтримувати стійкість бізнес-процесів сьогодні та кожного наступного дня» присвячена питанням позбавлення від російського софту та забезпечення стійкості бізнес-процесів в умовах сучасних кіберризиків. У дискусії братимуть участь Molfar Intelligence Firm, Наукова асоціація кібербезпеки України (SCSA) та IT Ukraine Association (проєкт «Ворожий софт»), обговорюючи практичні підходи до захисту бізнесу, інтеграцію безпечних рішень та підтримку безперервності операцій у критично важливих системах.

«Роль ERP-систем у розвитку бізнесу» — учасники обговорюватимуть, які системи фактично належать до класу ERP, як вони впливають на ефективність підприємства, оптимізацію бізнес-процесів та здатність компаній масштабуватися в умовах турбулентного ринку. Модератором дискусії виступить Сергій Ткаченко, кандидат технічних наук, президент холдингу «Євроформат».

Серед спікерів ERP Forum 2025 Андрій Длігач, доктор економічних наук, зі своєю доповіддю «Стратегія цифрового прориву: як масштабувати бізнес у 2026. Ключові фактори успіху»; Марія Шевчук, CEO IT Ukraine Association; а також Михайло Пацан, підприємець, інвестор та керуючий активами з 18-річним досвідом, з темою «Штучний інтелект в автоматизації бізнес-процесів».

Ukrainian ERP Forum 2025 створює унікальну можливість для українських компаній отримати практичні інсайти, ознайомитися з передовими підходами до управління бізнесом та обговорити ключові виклики цифрової трансформації. Форум допомагає підвищити ефективність, стійкість та масштабованість бізнесу у 2025−2026 роках.

