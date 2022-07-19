Українцям спростили процедуру отримання Карти поляка: які тепер правила — Finance.ua

Українцям спростили процедуру отримання Карти поляка: які тепер правила
Рада міністрів Польщі опублікувала зміни до процедури отримання Карти поляка. Відтепер отримання Карти поляка для громадян України спрощено.
Про це йдеться в новому урядовому розпорядженні.
Згідно з оновленням, українці, які відповідають вимогам, можуть подати документи на отримання чи продовження терміну дії Карти поляка на території Польщі. Раніше громадяни України повинні були звертатися до польського консульства в Україні.
Запроваджені зміни стануть чинними через два тижні.
Стандартний термін розгляду заявки до двох місяців від дня подачі документів. Оформлення Карти є безкоштовним.
Процедура отримання залишається без змін:
- зверніться до будь-якого воєводства в Республіці Польща, щоб записатися на прийом;
- подайте заяву та необхідні документи. Ви можете надати оригінал свідоцтва про народження чи інший документ вашого предка з позначкою національності «поляк»;
- пройдіть співбесіду. Розмова відбуватиметься польською мовою, щоб перевірити ваш рівень знання мови. Будьте готові, що вас питатимуть про історію Польщі та місцеві традиції;
- підпишіть Декларацію про приналежність до польського народу.
Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐
Карта дійсна протягом 10 років від дня видачі. Щоб продовжити термін дії Карти, треба подати відповідну заяву не пізніше, ніж за 3 місяці до її закінчення терміну дії.
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