Українців просять обрати дизайн нової марки Укрпошти (фото) — Finance.ua

Українців просять обрати дизайн нової марки Укрпошти (фото) Сьогодні 16:41 — Фондовий ринок

Українців закликають проголосувати за дизайн нової марки Укрпошти до Міжнародного дня захисту дітей, пише nashkiev.ua.

Серед варіантів — сім дитячих малюнків про майбутнє України з мирним життям, сучасними містами та щасливими сім’ями. Їх обрали з 350 надісланих робіт.

Опитування триватиме в «Дії» всього три дні, з 2 по 4 травня. Крім того, віддати свій голос за кращий ескіз для нової марки можна на сторінках Укрпошти в Instagram та Facebook.

Результати голосування опублікують на наступний день після завершення опитування у соцмережах компанії. А поштова марка «Діти перемоги малюють Україну майбутнього» вийде вже 1 червня.

Довідка Finance.ua:

Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель».

«Укрпошта» випустила 24 лютого поштову марку «ПТН ПНХ!», яку присвячено річниці повномасштабної війни росії проти України.



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