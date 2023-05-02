Українців просять обрати дизайн нової марки Укрпошти (фото) — Finance.ua

Українців просять обрати дизайн нової марки Укрпошти (фото)
Українців закликають проголосувати за дизайн нової марки Укрпошти до Міжнародного дня захисту дітей, пише nashkiev.ua.
Серед варіантів — сім дитячих малюнків про майбутнє України з мирним життям, сучасними містами та щасливими сім’ями. Їх обрали з 350 надісланих робіт.
Опитування триватиме в «Дії» всього три дні, з 2 по 4 травня. Крім того, віддати свій голос за кращий ескіз для нової марки можна на сторінках Укрпошти в Instagram та Facebook.
Результати голосування опублікують на наступний день після завершення опитування у соцмережах компанії. А поштова марка «Діти перемоги малюють Україну майбутнього» вийде вже 1 червня.
Довідка Finance.ua:
- Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель».
- «Укрпошта» випустила 24 лютого поштову марку «ПТН ПНХ!», яку присвячено річниці повномасштабної війни росії проти України.
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