Українців просять обрати дизайн нової марки Укрпошти (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українців просять обрати дизайн нової марки Укрпошти (фото)

Фондовий ринок
71
Українців просять обрати дизайн нової марки Укрпошти (фото)
Українців закликають проголосувати за дизайн нової марки Укрпошти до Міжнародного дня захисту дітей, пише nashkiev.ua.
Українців просять обрати дизайн нової марки Укрпошти (фото)
Серед варіантів — сім дитячих малюнків про майбутнє України з мирним життям, сучасними містами та щасливими сім’ями. Їх обрали з 350 надісланих робіт.
Українців просять обрати дизайн нової марки Укрпошти (фото)
Опитування триватиме в «Дії» всього три дні, з 2 по 4 травня. Крім того, віддати свій голос за кращий ескіз для нової марки можна на сторінках Укрпошти в Instagram та Facebook.
Українців просять обрати дизайн нової марки Укрпошти (фото)
Результати голосування опублікують на наступний день після завершення опитування у соцмережах компанії. А поштова марка «Діти перемоги малюють Україну майбутнього» вийде вже 1 червня.

Довідка Finance.ua:

  • Генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський анонсував випуск нової марки «Не забудемо! Не пробачимо! Буча. Ірпінь. Гостомель».
  • «Укрпошта» випустила 24 лютого поштову марку «ПТН ПНХ!», яку присвячено річниці повномасштабної війни росії проти України.
😎 До речі, у Finance.ua з’явилась своя сторінка в Instagram. Підписуйтесь — буде яскраво, цікаво і корисно для вашого 👛 гаманця. 👇Доєднуйтесь до Instagram Finance.ua
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.