Українці зможуть отримати надбавки до зарплати за знання англійської мови — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці зможуть отримати надбавки до зарплати за знання англійської мови

Особисті фінанси
1
Українці зможуть отримати надбавки до зарплати за знання англійської мови
Українці зможуть отримати надбавки до зарплати за знання англійської мови
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання надбавки в розмірі 10% від посадового окладу за володіння англійською мовою на рівні не нижче B2.
Про це повідомив Тарас Мельничук, представник уряду у Верховній Раді.
«Затверджено Порядок встановлення надбавки за знання англійської мови для окремих категорій осіб. Вона набере чинності разом з частиною шостою статті 4 Закону України „Про застосування англійської мови в Україні“ та діятиме протягом чотирьох років», — йдеться у повідомленні.
До переліку осіб, які підпадають під дію постанови, відносяться:
  • військовослужбовці-контрактники;
  • голови (заступники) місцевих державних адміністрацій;
  • поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції);
  • особи начальницького складу інших правоохоронних органів і служб цивільного захисту;
  • прокурори;
  • керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, у яких більше 50% статутного капіталу належить державі;
  • керівники державних наукових установ;
  • керівники закладів вищої освіти;
  • працівники сфери освіти та науки (керівники установ, закладів, організацій).
Читайте також
Нагадаємо, за даними НБУ, ринок праці демонструє позитивну динаміку. Кількість вакансій і резюме продовжує зростати порівняно з попереднім роком. Однак дефіцит робочої сили лишається однією з головних проблем, що стримує розвиток бізнесу і призводить до подальшого збільшення рівня заробітних плат. Крім того, спостерігається зростання числа мігрантів та їхня активніша адаптація за кордоном.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems