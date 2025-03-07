Українці зможуть отримати надбавки до зарплати за знання англійської мови — Finance.ua

Українці зможуть отримати надбавки до зарплати за знання англійської мови
Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання надбавки в розмірі 10% від посадового окладу за володіння англійською мовою на рівні не нижче B2.
Про це повідомив Тарас Мельничук, представник уряду у Верховній Раді.
«Затверджено Порядок встановлення надбавки за знання англійської мови для окремих категорій осіб. Вона набере чинності разом з частиною шостою статті 4 Закону України „Про застосування англійської мови в Україні“ та діятиме протягом чотирьох років», — йдеться у повідомленні.
До переліку осіб, які підпадають під дію постанови, відносяться:
- військовослужбовці-контрактники;
- голови (заступники) місцевих державних адміністрацій;
- поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції);
- особи начальницького складу інших правоохоронних органів і служб цивільного захисту;
- прокурори;
- керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, у яких більше 50% статутного капіталу належить державі;
- керівники державних наукових установ;
- керівники закладів вищої освіти;
- працівники сфери освіти та науки (керівники установ, закладів, організацій).
Нагадаємо, за даними НБУ, ринок праці демонструє позитивну динаміку. Кількість вакансій і резюме продовжує зростати порівняно з попереднім роком. Однак дефіцит робочої сили лишається однією з головних проблем, що стримує розвиток бізнесу і призводить до подальшого збільшення рівня заробітних плат. Крім того, спостерігається зростання числа мігрантів та їхня активніша адаптація за кордоном.
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