Українці зможуть отримати надбавки до зарплати за знання англійської мови — Finance.ua

Українці зможуть отримати надбавки до зарплати за знання англійської мови Сьогодні 17:18 — Особисті фінанси

Українці зможуть отримати надбавки до зарплати за знання англійської мови

Кабінет Міністрів ухвалив рішення про надання надбавки в розмірі 10% від посадового окладу за володіння англійською мовою на рівні не нижче B2.

Про це повідомив Тарас Мельничук, представник уряду у Верховній Раді.

«Затверджено Порядок встановлення надбавки за знання англійської мови для окремих категорій осіб. Вона набере чинності разом з частиною шостою статті 4 Закону України „Про застосування англійської мови в Україні“ та діятиме протягом чотирьох років», — йдеться у повідомленні.

До переліку осіб, які підпадають під дію постанови, відносяться:

військовослужбовці-контрактники;

голови (заступники) місцевих державних адміністрацій;

поліцейські (середній та вищий склад Нацполіції);

особи начальницького складу інших правоохоронних органів і служб цивільного захисту;

прокурори;

керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, у яких більше 50% статутного капіталу належить державі;

керівники державних наукових установ;

керівники закладів вищої освіти;

працівники сфери освіти та науки (керівники установ, закладів, організацій).

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Нагадаємо, за даними НБУ, ринок праці демонструє позитивну динаміку. Кількість вакансій і резюме продовжує зростати порівняно з попереднім роком. Однак дефіцит робочої сили лишається однією з головних проблем, що стримує розвиток бізнесу і призводить до подальшого збільшення рівня заробітних плат. Крім того, спостерігається зростання числа мігрантів та їхня активніша адаптація за кордоном.

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