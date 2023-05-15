Українці зможуть отримати грошову допомогу ООН: кого стосується нова програма — Finance.ua
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Українці зможуть отримати грошову допомогу ООН: кого стосується нова програма

Казна та Політика
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Мінсоцполітики підготувало проект постанови Кабінету міністрів щодо реалізації спільного проекту Всесвітньої продовольчої програми ООН (ВПП ООН) про додаткові заходи із соціальної підтримки пенсіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проект постанови, розміщений для обговорення на сайті Федерації профспілок (ФПУ).
Пропонується визначити механізм виплати додаткової грошової допомоги за рахунок коштів ВПП ООН пенсіонерам, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, які проживають на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, розмір пенсії яких не досягає 3000 гривен.
Це стосуються лише тих осіб, як не одержували з 24 лютого 2022 року додаткових виплат від міжнародних організацій (після заповнення форми на інформаційній платформі єДопомога) та/або допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 20 березня 2022 року № 332.
Детальні умови реалізації Проекту, категорії отримувачів допомоги та питання обміну інформацією для проведення виплати допомоги пропонується визначити Меморандумом про взаєморозуміння між ВПП ООН та Пенсійним фондом України
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За матеріалами:
РБК-Україна
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