Українці зможуть отримати безкоштовно продукти в "АТБ": як зареєструватися — Finance.ua

Українці зможуть отримати безкоштовно продукти в "АТБ": як зареєструватися Сьогодні 09:12 — Казна та Політика

Українці зможуть отримати безкоштовно продукти в "АТБ": як зареєструватися

В Україні в рамках єДопомога можна безкоштовно отримати продукти в мережі «АТБ». Мережу додали до списку партнерів програми. Для цього необхідно заповнити заявку на сайті платформи, а потім скористатися сертифікатом для отримання допомоги.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики.

«Платформа єДопомога розширює мережу партнерів для того, щоб більше людей з різних куточків України змогли скористатися Передплатою єДопомога (сертифікат). Відтепер людина, яка потребує допомоги, може використати сертифікат у всеукраїнській мережі супермаркетів „АТБ-Маркет“. Благодійники з України та з будь-якої країни світу можуть сплатити сертифікат на продукти для родин, які потребують допомоги», — сказано в повідомленні.

Як отримати допомогу:

1. Зареєструйтесь на платформі

2. Залиште заявку на допомогу, обравши з переліку партнерів єДопомога мережу супермаркетів АТБ.

3. Коли Благодійник обере заявку та здійснить оплату, ви отримаєте код в електронному кабінеті на платформі та/або смс-повідомлення на номер мобільного телефону. Аби скористатися допомогою, під час покупки товару на касі потрібно надати цифри коду з СМС або ж показати Передплату єДопомога зі штрих-кодом для сканування.

Як стати Благодійником:

1. Перейдіть за посиланням на платформу

2. Оберіть заявку, яку хочете закрити, та зручний номінал для оплати: 200, 500 чи 1000 гривень.

3. Оплатіть обрану вами суму. Після оплати Заявник отримає смс-повідомлення та зможе скористатися Передплатою на продукти протягом 30 календарних днів.

Після використання заявником допомоги благодійники, що пройшли реєстрацію на платформі, отримуватимуть підтвердження про покупку, в якому буде зазначено перелік придбаних товарів.

«Передплата на продукти є разовою та дійсна впродовж 30 днів з дати оплати. Вона може бути використана лише для покупок (окрім алкоголю та тютюнових виробів) у мережі супермаркетів АТБ-Маркет на підконтрольній Україні території. Якщо передплата не була використана протягом цього часу, платформа єДопомога інформує благодійника, що передплата протермінована та згенерована заново, та повідомляє про необхідність направити його новому заявнику, що потребує допомоги», — пояснили в міністерстві.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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