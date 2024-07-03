Українці зможуть голосувати за пріоритетність фінансування проєктів з відновлення — Finance.ua

Українці зможуть голосувати за пріоритетність фінансування проєктів з відновлення Сьогодні 09:38

Українці зможуть голосувати за пріоритетність фінансування проєктів з відновлення

Українці зможуть голосувати в Дії за пріоритетність фінансування проєктів з відбудови для своєї громади з Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР). Відповідні зміни внесли в закон, який прописує фінансування Фонду.

Про це розповіла голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниця партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

Навіщо це

Вона пояснила: своя регіональна стратегія є у кожного регіону, кожної громади. Згідно з нею обираються відповідні проєкти, їх може бути кілька. Тому важливо, щоб саме громади визначали, які проєкти з відновлення фінансуватимуться з ДФРР.

«Нещодавно у закон про розподіл коштів Державного фонду регіонального розвитку внесли важливі зміни — обирати проєкти з відновлення, яке буде відбуватись коштом ДФРР, зможуть громадяни. Це відбуватиметься шляхом голосування на порталі та у застосунку Дія. І саме на підставі результатів такого голосування громадян Кабмін затверджуватиме фінансування за цим чи іншим проєктом», — пояснила Шуляк.

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«Чи буде це лікарня, чи ЦНАП, чи інший об’єкт в їхньому регіоні, вирішуватимуть його мешканці. Але ці зміни сподобались далеко не всім. Щодо них була величезна кількість критики: і серед народних депутатів, і серед представників комісій, які на регіональному рівні формували раніше рішення про те, яким чином будуть розподілятись кошти з ДФРР. Але я скажу відверто, що без впровадження таких цифрових механізмів на рівні інструментів місцевої демократії нам буде досить важко. Тому використовуючи Дію і розуміння Мінцифри, можна буде зробити такі речі набагато ефективнішими і результативнішими», — зазначила Шуляк.

Завдяки Дії розподіл коштів з Фонду, який через війну зараз не наповнюється, але після перемоги запрацює повноцінно, буде прерогативою саме громадян — жителів тих чи інших територіальних громад.

Децентралізаційна реформа

Нагадаємо, навесні 2024 року в Україні затвердили план заходів реалізації децентралізаційної реформи, який синхронізований з програмою про надання Україні 50 млрд євро Ukraine Facility і визначає ключові точки відновлення, зростання територіальних громад у період війни та у повоєнні роки.

Серед його основних завдань:

відновлення місцевого самоврядування на деокупованих територіях;

розмежування повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за принципом субсидіарності у сферах, які мають стосунок до відновлення (житло, транспорт, соціальна інфраструктура тощо);



фінансова децентралізація, тобто приведення податкового і бюджетного законодавства у відповідність до найкращих міжнародних практик;



переформатування місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу відповідно до Європейської хартії місцевого самоврядування;

розвиток компетенцій представників регіональної та місцевої влади у сфері роботи з інвестиціями та проєктного менеджменту;

максимально прозоре і прогнозоване фінансування проєктів з відновлення з бюджетних та позабюджетних джерел.



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