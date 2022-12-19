Українці, які працюють у Литві, сплачують близько 5 млн євро податків на місяць — Finance.ua

Українці, які працюють у Литві, сплачують близько 5 млн євро податків на місяць Сьогодні 07:45 — Казна та Політика

Загалом до цього часу до Литви прибуло близько 71,5 тис. українців: дітей, осіб старшого віку, осіб працездатного віку. З початку війни близько 11 тис. українців працевлаштуватись допомогла Служба зайнятості, ще 2,2 тис. робочих місць українцям пропонується. Українці, які працюють у Литві, за місяць сплачують близько 5 млн євро податків, повідомляє delfi.lt

«Кількість працюючих українців тільки підтверджує, що, очікуючи на можливість повернутися на батьківщину, вони працюють у нашій країні, деякі з них навіть успішно створюють бізнес і наймають не тільки своїх, а й наших людей (...)», - сказала міністр соціального захисту та праці Моніка Навіцкене.

Українці працюють у всіх самоврядуваннях Литви. Найбільше українців працює у великих містах країни: у Вільнюсі — 6,8 тис., тобто майже кожен третій працюючий українець, у Каунасі — 2,9 тис., тобто кожен сьомий працевлаштований українець у Литві з початку війни, у Клайпеді — 2,6 тис.

Більшість українців працюють у секторах виробництва, будівництва, транспортно-складської діяльності, послуг зх розміщення та громадського харчування, оптової та роздрібної торгівлі.

За даними Служби зайнятості, на висококваліфікованих посадах працюють 1,7 тис. або 8% українців. Вони працюють як фахівці з бізнесу та адміністрування, фахівці в галузі охорони здоров’я: лікарі, медсестри, ветеринари, а також фахівці з навчання, фахівці з інформаційних технологій, фахівці з фізики, інженерії, фахівці в галузі права, соціальної сфери, культури.

Більшість із них — 14,2 тис. — працюють на роботах, які потребують середньої кваліфікації — 67%. працевлаштованих з початку військових дій в Україні. Вони працюють спеціалістами з обслуговування клієнтів, продавцями, будівельниками, спеціалістами з металообробки, механіками електромеханічного та електронного обладнання, операторами стаціонарного обладнання та машин, водіями.

Близько 5,2 тис. українців працюють на низькокваліфікованих та некваліфікованих роботах. Більшість із них працюють прибиральниками в офісах та готелях, помічниками на кухнях та пакувальниками, працівниками сільського та лісового господарства, допоміжними працівниками, зазначається у повідомленні.

«Роботодавці країни активно працевлаштовують українців. При реєстрації вакансій на платформі Служби зайнятості зазначають, що на запропоновані вакансії приймаються українці. Наразі вони можуть обирати з більш ніж 2,2 тис. пропозицій про роботу», — сказав заступник директора Служби зайнятості Гітіс Даруліс.

Українці, які працюють у Литві, на місяць сплачують близько 5 млн. євро податків. Зарплати українців коливаються від мінімальної майже до 2 тис. євро на місяць залежно від характеру роботи. У середньому українець, який працює в Литві, у листопаді заробляв близько 1 048 євро «на папері».

uamedia За матеріалами:

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