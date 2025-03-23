Українці витратили 239 мільярдів гривень на онлайн-покупки у 2024 році — Finance.ua

Українці витратили 239 мільярдів гривень на онлайн-покупки у 2024 році Сьогодні 10:10

Українці витратили 239 мільярдів гривень на онлайн-покупки у 2024 році, Фото: freepik

Команда Promodo разом із SimilarWeb оприлюднили нове дослідження з цифрами українського онлайн-ритейлу за друге півріччя 2024 року. За його результатами — українці продовжують обережно ставитися до своїх витрат під час онлайн-шопінгу.

Про це повідомляє пресслужба Promodo.

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За оцінкою трафіку від Similarweb, понад 90% українців сьогодні користуються інтернетом, 78% - щодня.

Проте, не всі користувачі вдаються до онлайн-шопінгу. За даними EVO, у 2024 році доля еCommerce в ритейлі склала 10%. Водночас кількість онлайн-покупців та частота покупок зросли.

Зростання кількості покупок та витрат

Наразі в Україні близько 11 млн інтернет-покупців, які усереднено на рік здійснюють 17 покупок онлайн на суму 1 300 гривень.

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Загалом протягом 2024 року українці придбали в інтернеті товарів та послуг на загальну суму 239 млрд грн. Цифра більша на 25%, аніж у 2023-му.

За даними команди Promodo:

усереднене просідання середнього чека в гривнях в усіх нішах за 2024 рік, порівняно з 2023-м, склало 17%.

усереднене зростання трафіку в усіх нішах за 2024 рік, порівняно з 2023-м, понад 25%.

Українці в 2024 році найбільше коштів в інтернеті витрачали на:

електроніку (дохід зріс на 18% у гривнях та на 8% у доларах);

продукти та алкоголь (на рівні 53% у гривнях та 41% у доларах);

аптеки (на 12% у гривнях та на 3% у доларах).

У пресслужбі зазначили, що дохідна частина в категорії одягу та взуття протягом другого півріччя 2024 року в гривнях просіла на 4%, а в доларі на 11%.

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кожен 3-й здійснював покупки в інтернеті, а майже половина поєднувала онлайн- та офлайн-шопінг. Водночас близько 20% все ще віддають перевагу виключно традиційним магазинам. Нагадаємо, за даними Meest Shopping, українці активно користуються онлайн-шопінгом для придбання різних товарів. У 2024 роціздійснював покупки в інтернеті, а майже половина поєднувала онлайн- та офлайн-шопінг. Водночасвсе ще віддають перевагу виключно традиційним магазинам.

Учасники дослідження повідомляють про зниження власних фінансових можливостей.

Понад 85% українців почали економити під час війни: багато хто планує покупки заздалегідь, тимчасово відмовляються від певних товарів або послуг.

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