Українці витратили 239 мільярдів гривень на онлайн-покупки у 2024 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці витратили 239 мільярдів гривень на онлайн-покупки у 2024 році

20
Українці витратили 239 мільярдів гривень на онлайн-покупки у 2024 році
Українці витратили 239 мільярдів гривень на онлайн-покупки у 2024 році, Фото: freepik
Команда Promodo разом із SimilarWeb оприлюднили нове дослідження з цифрами українського онлайн-ритейлу за друге півріччя 2024 року. За його результатами — українці продовжують обережно ставитися до своїх витрат під час онлайн-шопінгу.
Про це повідомляє пресслужба Promodo.
Читайте також
За оцінкою трафіку від Similarweb, понад 90% українців сьогодні користуються інтернетом, 78% - щодня.
Проте, не всі користувачі вдаються до онлайн-шопінгу. За даними EVO, у 2024 році доля еCommerce в ритейлі склала 10%. Водночас кількість онлайн-покупців та частота покупок зросли.

Зростання кількості покупок та витрат

Наразі в Україні близько 11 млн інтернет-покупців, які усереднено на рік здійснюють 17 покупок онлайн на суму 1 300 гривень.
Читайте також
Загалом протягом 2024 року українці придбали в інтернеті товарів та послуг на загальну суму 239 млрд грн. Цифра більша на 25%, аніж у 2023-му.
За даними команди Promodo:
  • усереднене просідання середнього чека в гривнях в усіх нішах за 2024 рік, порівняно з 2023-м, склало 17%.
  • усереднене зростання трафіку в усіх нішах за 2024 рік, порівняно з 2023-м, понад 25%.
Українці в 2024 році найбільше коштів в інтернеті витрачали на:
  • електроніку (дохід зріс на 18% у гривнях та на 8% у доларах);
  • продукти та алкоголь (на рівні 53% у гривнях та 41% у доларах);
  • аптеки (на 12% у гривнях та на 3% у доларах).
У пресслужбі зазначили, що дохідна частина в категорії одягу та взуття протягом другого півріччя 2024 року в гривнях просіла на 4%, а в доларі на 11%.
Читайте також
Нагадаємо, за даними Meest Shopping, українці активно користуються онлайн-шопінгом для придбання різних товарів. У 2024 році кожен 3-й здійснював покупки в інтернеті, а майже половина поєднувала онлайн- та офлайн-шопінг. Водночас близько 20% все ще віддають перевагу виключно традиційним магазинам.
Учасники дослідження повідомляють про зниження власних фінансових можливостей.
Понад 85% українців почали економити під час війни: багато хто планує покупки заздалегідь, тимчасово відмовляються від певних товарів або послуг.
За матеріалами:
Mind
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems