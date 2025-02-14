Продаж авто: як онлайн порахувати вартість податків і зборів — Finance.ua

Продаж авто: як онлайн порахувати вартість податків і зборів Сьогодні 12:02 — Особисті фінанси

Продаж авто: як онлайн порахувати вартість податків і зборів

Перереєстрація транспортних засобів — одна з найпопулярніших послуг серед водіїв. Вона актуальна при зміні власника авто чи відновленні втрачених або пошкоджених документів. Часто перед зверненням до сервісного центру МВС громадяни цікавляться, яку суму коштів необхідно брати з собою.

Про це пише Головний сервісний центр МВС.

Калькулятор орієнтовної вартості реєстрації транспортних засобів » — це онлайн-функціонал, завдяки якому можливо одразу дізнатися вартість послуг сервісного центру МВС для будь-якого типу транспортного засобу з урахуванням податків і зборів.

Сервіс онлайн-розрахунку вартості враховує:

адміністративну послугу;

вартість номерного знака;

яким буде податок від другого продажу транспортного засобу;

яка сума пенсійного збору при першій реєстрації легкового авто.

Під час перереєстрації транспортних засобів автовласник може залишити попередній номерний знак або обрати новий із визначеною комбінацією. Перевірити їх наявність та обрати омріяний номер також можливо на сайті Головного сервісного центру МВС за посиланням

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«Онлайн-сервіс зручний у користуванні: номерні знаки згруповані за категоріями, тож громадянин може відсортувати їх від найдешевших до найдорожчих і навпаки або одразу вбити в пошук бажану комбінацію», — розповіли в МВС.

Нагадаємо, що після тимчасового призупинення роботи державних реєстрів через масштабну кібератаку послуга перереєстрації автомобіля в «Дії» відновила роботу . Послуга доступна для легкових авто, мотоциклів і мопедів. Договір купівлі-продажу онлайн можуть укласти тільки фізичні особи.

Міністерство економіки України затвердило перелік легкових автомобілів, які підлягають оподаткуванню транспортним податком у 2025 році. До переліку потрапили авто з об’ємом циліндрів двигуна понад 2,5 літрів. Рік випуску таких авто становить до 5 років. Зокрема, до списку попали авто таких марок, як Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Ineos, Jaguar, Lamborghini, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

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