Українці стали менше купувати авто: найпопулярніші марки січня — Finance.ua

Українці стали менше купувати авто: найпопулярніші марки січня Сьогодні 21:09 — Особисті фінанси

Українці стали менше купувати авто: найпопулярніші марки січня

У січні 2023 року українці придбали і зареєстрували близько 3 тисяч нових легкових авто — це на 44% менше у порівнянні з січнем 2022 року та на 23% менше показника попереднього місяця.

Про це повідомляє профільна асоціація Укравтопром.

Так, найкращий січневий результат продемонструвала японська марка Toyota — 585 зареєстрованих авто. Відносно січня 2022 року реалізація нових автомобілів Toyota в Україні зменшилась на 2%.

На другому місці Skoda — 235 шт. Від свого показника річної давності Skoda відстала на 16%.

Третє місце в рейтингу у Mercedes-Benz — 220 нових авто цієї преміальної марки поповнили український автопарк, що на 45% більше, ніж роком раніше.

Також у топ-5 BMW, яка на третину покращила свій минулорічний показник, до 212 шт., та Volkswagen з результатом 204 авто (-16%).

При цьому бестселером січня 2023 року став автомобіль Renault Duster, в активі якого 177 реєстрацій.

Довідка Finance.ua:

за підрахунками Інституту досліджень авторинку, українці минулого року продавали авто на $22 мільярди;

найбільше оголошень про продаж авто у 2022 році розмістили у Київській області та Києві (438,9 тис.). Таким чином, автомобільний ринок столиці та Київщини навіть у часи війни склав $5,3 мільярда — саме стільки сумарно коштували ці легковики. Більше статистики та найпопулярніші марки, які купували у 2022 році — читайте тут.



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