Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу – Шмигаль — Finance.ua

Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу – Шмигаль Вчора 09:37

Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти «єРобота» на підтримку бізнесу, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Триває реалізація програми „єРабота“. Кількість поданих заявок досягла вже 8 тис.», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем’єр наголосив, що саме середній бізнес є основою успішної української економіки.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів виділив Міністерству економіки 103,3 млн грн із резервного фонду держбюджету на нову бюджетну програму «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу».

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