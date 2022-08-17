Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу – Шмигаль — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти "єРобота" на підтримку бізнесу – Шмигаль

775
Українці подали вже 8 тис. заявок на гранти «єРобота» на підтримку бізнесу, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
«Триває реалізація програми „єРабота“. Кількість поданих заявок досягла вже 8 тис.», — сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
Прем’єр наголосив, що саме середній бізнес є основою успішної української економіки.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів виділив Міністерству економіки 103,3 млн грн із резервного фонду держбюджету на нову бюджетну програму «Надання грантів для створення або розвитку бізнесу».
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.