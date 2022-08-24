Україна знищила російську військову техніку на $16,6 мільярда за пів року — Forbes Вчора 16:55 — Казна та Політика

За шість місяців повномасштабної війни проти України росіяни втратили 12 142 одиниці техніки вартістю 16,56 млрд доларів без урахування ракет, найбільшою втратою окупантів був крейсер «Москва».

Про це йдеться в оцінці Forbes Україна.

Найбільшою втратою окупантів став флагман Чорноморського флоту — ракетний крейсер «Москва» вартістю 750 млн доларів, який у середині квітня був затоплений українськими ракетами «Нептун». Другою дорогою втратою росіян був великий десантний літак Іл-76 за 86 млн доларів, який сили ППО збили наприкінці лютого в небі над Васильковим Київської області.

Третім за вартістю став великий десантний корабель «Саратов» за 75 млн доларів. Українська армія завдала ударів по кораблю, коли він перебував у порту окупованого Бердянська, куди доставляв військову техніку.

Крім «Москви» на острові Зміїний та в навколишніх водах Україна знищила російську техніку та судна на 165 млн дол. Зокрема, вісім зенітних комплексів типів «Тор», «Панцир» та «Стріла» вартістю понад 100 млн дол.

Упродовж шести місяців українські сили потопили 15 російських суден на 82 млн доларів.

Також відбувається знищення російської авіації. Загалом росія втратила 234 літаки на 5,3 млрд дол. — це стало найвагомішою частиною (32,1%) у загальних втратах армії рф.

Економічна Правда За матеріалами:

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