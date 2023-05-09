Україна заробила додаткові $1,5 мільярда після відкриття гирла для судноплавства — Finance.ua
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Україна заробила додаткові $1,5 мільярда після відкриття гирла для судноплавства

Казна та Політика
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Відкриття гирла Бистре для судноплавства у дельті Дунаю дозволило збільшити пропускну здатність дунайських портів у 3 рази, а також заробити Україні додаткові $1,5 млрд.
Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков у колонці для NV.
«Після звільнення острова Зміїний вдалося відкрити для проходу суден гирло Бистре, яке розташоване вже в акваторії України. Це дозволило збільшити пропускну здатність дунайських портів у 3 рази — до 9 суден на добу. Ефект для держави склав орієнтовно додаткових 10 мільйонів тонн вантажів на рік, а для економіки — додаткові $1,5 мільярда. Також за рахунок відкриття гирла Бистре на 30% знизилася ставка фрахту», — зазначив він.
Кубраков наголосив, що порти Ізмаїл, Рені та Усть-Дунайськ мають потенціал для збільшення потужностей перевалки вантажів. Потреба в інвестиціях становить не менше 120 мільйонів доларів.
«Дунайські порти досягли рекордних 12 суднозаходів і 90 тисяч тонн на добу. Це складає ще додатково десятки мільйонів доларів щомісяця в економіці держави. У березні цього року встановлено абсолютний місячний рекорд вантажоперевалки — 2,8 мільйона тонн, і добовий рекорд — 93,8 тис. тонн», — додав очільник Міністерства відновлення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
НВ
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