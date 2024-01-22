Україна заборонить на 50 років російські вантажівки, поїзди, кораблі та літаки — Finance.ua
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Україна заборонить на 50 років російські вантажівки, поїзди, кораблі та літаки

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Кабінет міністрів у десятиденний строк внесе на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування строком на 50 років секторальних санкцій проти росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження Кабміну від 19 січня 2024 р. № 39-р.
Документом пропонується:
  • заборона прямого повітряного сполучення з Україною, а також використання повітряного простору України та повітряного простору над відкритим морем, для всіх видів прямих і транзитних польотів повітряних суден, власниками (експлуатантами) яких є юридичні особи — резиденти РФ,
  • заборона в'їзду в Україну автотранспортних засобів (автобусів, вантажних автомобілів), зареєстрованих на території РФ,
  • заборона ввезення на митну територію України в усіх митних режимах залізничного рухомого складу (вагонів усіх видів, локомотивів) для осіб, пов’язаних з державою-агресором, а також рухомого складу, що взятий на облік залізницями РФ,
Також передбачена заборона плавання у внутрішніх водах України та заходження до морських портів України:
  • суден під прапором російської федерації;
  • суден, власником/судновласником яких є громадяни рф, юридичні особи, які зареєстровані на території російської федерації, юридичні особи, кінцевими бенефіціарними власниками, членами чи учасниками (акціонерами) яких є громадяни рф фізичні та юридичні особи, стосовно яких застосовано санкції;
  • суден, що здійснювали заходження до портів, розташованих на тимчасово окупованих територіях України;
  • суден, що перебувають під наглядом установи «Російський морський регістр судноплавства» (Russian Maritime Register of Shipping’s) та установи «Російський річковий регістр» (Russian River Register).
Україна запровадила багато рівнів санкцій проти росії та пов’язаних із Кремлем олігархів. Ще на початку вторгнення у 2022 році НБУ заборонив обіг рубля та закрив російські державні банки. Українські суди постійно конфіскують російські активи.
За матеріалами:
РБК-Україна
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